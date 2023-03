Affe Louis haut aus Tierpark in RLP ab – und hält Angestellte auf Trab

Von: Daniel Hagen

Affe Louis ist aus dem Tierpark Niederfischbach abgehauen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Louis lebt als einziger Berberaffe im Tierpark Niederfischbach. Mittlerweile hält er die Angestellten auf Trab, denn nach seiner Flucht ist er zeitweise unauffindbar. Lesen Sie alles dazu:

In Niederfischbach (Rheinland-Pfalz) ist der Affe los – oder eher weg. Im dortigen Tierpark hält der Berberaffe Louis seine Pfleger auf Trab. Denn der fast 30-jährige Primat ist aktuell auf der Flucht. Seit knapp einer Woche ist „King“ Louis schon nicht mehr in seinem Gehege. Zwar ist sein Aufenthaltsort zeitweise bekannt, eine Rückkehr in den Park liegt aber noch in weiter Ferne. Die Tierpfleger machen sich bereits Sorgen.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet, wie Affe Louis aus dem Tierpark abgehauen ist und warum es schwer ist, ihn zu finden.

„King“ Louis, wie der fast 30-jährige Primat scherzhaft genannt wird, ist der einzige Berberaffe im Tierpark Niederfischbach. Das Hauptverbreitungsgebiet dieser Art liegt eigentlich im Atlasgebirge Marokkos und Algeriens, wo sie in Gruppen von 12 bis 60 Mitgliedern leben. (dh)