Nachwuchs in Weiß: Albino-Puma in amerikanischem Zoo geboren

Von: Sina Lück

In einem Zoo in Mittelamerika freuen sich die Tierpfleger über seltenen Nachwuchs. Dort hat ein Albino-Puma vor Kurzem das Licht der Welt erblickt.

Weißes Fell, blaue Augen, rosa Nase und einfach nur zuckersüß: Im Thomas-Belt-Zoo in Jiigalpa in Nicaragua ist ein Albino-Baby die Sensation im Puma-Gehege. Vor etwa einem Monat hat das Jungtier das Licht der Welt erblickt und ist seitdem wohlauf. Nach Angaben von Zootierarzt Carlos Molina gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, gehört der Albino-Puma zu einem von weltweit vier Exemplaren und ist das erste seiner Art, das in Mittelamerika geboren wurde.

Gut geschützt: Albino-Puma lebt mit Mama und Geschwistern in einer Höhle

Bis die Zoobesucher den kleinen Puma bewundern können, dauert es aber noch ein wenig. Denn aktuell ist das Jungtier, dessen Geschlecht noch unbekannt ist, in einer speziell eingerichteten Höhle mit seiner Mama und seinen gefleckten Geschwistern untergebracht – zu seinem eigenen Schutz.

Auch die Tierpfleger vermeiden bislang jeden Kontakt zu dem Baby-Puma. „Wir tun alles, damit er so gesund wie möglich bleibt“, betont Molina, Veterinär des Zoos von Jiigalpa. Sobald die Raubkatzen drei Monate alt sind, plant der Zoo, sie der Öffentlichkeit zu zeigen.

Pumas zählen zu größten Raubkatzen – normalerweise hellbraunes oder rötliches Fell

Bei der Geburt haben Pumas normalerweise hellbraunes oder rötliches Fell mit schwarzen Flecken. Es ist sehr selten, dass genetische Veränderungen wie Albinismus auftreten. Umso glücklicher ist der Zoo über den Nachwuchs mit der außergewöhnlichen Farbe. „Solche Dinge kommen nicht oft vor“, betont Zootierarzt Molina. Ein seltener vierbeiniger Hingucker ist auch ein Barockesel-Fohlen mit blauen Augen und weißem Fell.

Pumas gehören zu den größten Raubkatzen der Welt und zählen auf dem amerikanischen Kontinent als das am weitesten verbreitete Säugetier. Denn Pumas sind in fast ganz Süd- und Mittelamerika sowie im Westen von Nordamerika beheimatet. Ihr Lebensraum reicht außerdem hoch bis nach Kanada und Alaska. Experten schätzen ihren Bestand auf rund 50.000 Tiere.