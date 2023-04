„Was für eine Kämpferin“: Katze Mochi verliert ein Bein und beide Ohren – ihr Happy End ist rührend

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Der jungen Katze Mochi mussten aufgrund einer seltenen Krankheit ein Bein und beide Ohren entfernt werden. Jetzt hat sie ein liebevolles Zuhause gefunden.

Gerade acht Monate alt ist die Munchkin-Katze Mochi – doch in dieser Zeit musste sie schon einiges durchmachen. Ursprünglich ist sie in China bei einem Züchter geboren und sollte von einer Familie in Boston aufgenommen werden. Doch kaum in den USA angekommen, schienen Körperteile von ihr einfach zu verkümmern und abzusterben. Die Besitzer standen vor einem Rätsel.

Seltene Krankheit greift Gewebe von Katze Mochi an

Um ihr die nötige Hilfe zukommen zu lassen, übergaben Mochis Besitzer die Katze an ein Tierheim, wo sich ein Spezialistenteam um sie kümmern konnte. Dort stellten die Experten fest, dass sie an einer seltenen Krankheit, einer ischämischen Dermatopathie, litt, die offenbar Folge einer Impfung war. Diese sorgte für eine weitverbreitete Entzündung, die die Gliedmaßen angriff und zu einer Nekrose führte – also einem irreversiblen Absterben von Körpergewebe. Die Ärzte mussten eines ihrer Hinterbeine, beide Ohren und ihren Schwanz amputieren, um das Tier zu retten.

Zwei Monate lang befand sich die Katze im Tierheim zur Behandlung und wurde langsam wieder aufgepäppelt. Doch endlich sollte das Glück ihr hold sein: Als das Tierheim sich auf die Suche nach neuen Besitzern machte, wurde ein tierliebes Paar auf sie aufmerksam: „Meine Verlobte sah die Anzeige und wir verliebten uns sofort in sie und wussten, dass wir ihr ein wunderbares Zuhause bieten konnten“, sagt Greg McDouglas laut dem Online-Portal Newsweek. „Wir haben uns beworben, und da wir ein junges, erwachsenes Paar ohne Kinder und Haustiere sind, wurden wir ausgewählt!“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Absolute Schnurrmaschine“: Mochi bekommt neues Zuhause bei liebevollen Besitzern

Im Januar zog Mochi schließlich zu ihren neuen Besitzern in Boston – und das neue zu Hause tut ihr sichtlich gut. Innerhalb kürzester Zeit konnte sie ihr Gewicht verdoppeln. Obendrein kommt nun auch ihr Charakter besser zur Geltung: „Sie ist ein liebenswerter, tollpatschiger, furchtloser Abenteurer, und wir könnten nicht verliebter in sie sein“, so McDouglas. „Sie ist so anhänglich, eine absolute Schnurrmaschine und läuft ohne Probleme auf ihren drei Beinen herum! Sie rennt die Treppe rauf und runter, sprintet durch das Haus und springt ohne Probleme auf unsere Couch und unser Bett.“ Bei ihrer Energie würde niemand merken, dass ihr ein paar Gliedmaßen fehlen – und auch McDouglas selbst glaubt, dass es Mochi kaum auffällt.

Ihre Freude über die tolle Entwicklung von Mochi wollten ihre neuen Besitzer auch mit aller Welt teilen: Auf Instagram hat die junge Katzendame nun ihr eigenes Profil, auf dem Katzenfans sich auf dem Laufenden halten können. McDouglas hofft, dass Mochis Geschichte auch andere Menschen dazu inspiriert, „geretteten oder behinderten Tieren eine Chance zu geben“.

Elf süße Katzenbabys, die Ihr Herz heute schmelzen lassen Fotostrecke ansehen

„Was für ein bezaubernder kleiner Wonneproppen!“: Fotos begeistern Katzenfans im Netz

Auch auf der Online-Diskussionsplattform Reddit teilte McDouglas die Geschichte von Monchi – zusammen mit einigen süßen Bildern. Die User zeigen sich begeistert davon, dass sie eine zweite Chance bekommen hat. Hier eine Auswahl aus den Kommentaren:

„Wer braucht schon Ohren bei so einem süßen Gesicht!“

„Was für eine Kämpferin.“

„Ich hoffe, sie wird ununterbrochen verwöhnt!“

„Was für ein bezaubernder kleiner Wonneproppen! Ich liebe sie.“

„Was für ein schönes Kätzchen. Es ist großartig, dass ihr sie adoptiert habt.