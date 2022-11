Assistenzhund schläft versehentlich ein – als er aufwacht, fehlt sein Herrchen: „Er hat einen schweren Job“

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video schläft Assistenzhund Oso versehentlich ein. Seine Reaktion beim Aufwachen ist so niedlich, dass die Community sich schlapp lacht.

Assistenz- und Blindenhunde sind eine wertvolle Bereicherung für den Menschen. So auch Fellnase Oso, der seinen Besitzer Rob eigentlich immer gut beschützt. Doch in einem TikTok-Video ist der Vierbeiner so müde, dass er versehentlich einschläft. Als er plötzlich wach wird, bekommt er den Schock seines Lebens. Über die Reaktion des Hundes muss die Community so lachen, dass der Clip innerhalb kurzer Zeit viral geht.

Assistenzhund schläft versehentlich ein – als er aufwacht, sucht er Herrchen

Als Hund Oso bemerkt, dass er verschlafen hat, bekommt er einen großen Schreck. © osotheservicedog/TikTok

Seelenruhig döst Assistenzhund Oso am Boden eines Fitnessstudios während Besitzer Rob, ein behinderter Armee-Veteran, sein Training absolviert. Dass jemand die Kamera auf ihn gerichtet hat, scheint der Vierbeiner zunächst nicht zu bemerken. Doch nach ein paar Sekunden wird er schlagartig wach: Panisch reißt Oso die Augen auf und sucht verzweifelt nach seinem Herrchen. Sein schlechtes Gewissen kann man ihm formlich an der Nasenspitze ansehen.

„Du hattest einen Job, Oso, und bist während des Trainings eingeschlafen. Mach es besser!“, schreibt Rob amüsiert unter dem Video, das er auf dem TikTok-Kanal „osotheservicedog“ mit der Community teilt. Mittlerweile hat der Clip bereits 2,4 Millionen Aufrufe und mehr als 353.000 Likes erreicht. Genauso beliebt ist auch ein Video von einem Hund, der einen halben Truthahn mopst.

Assistenzhund schläft versehentlich ein – es war ein langer Tag im Fitnessstudio

Wie Rob später in einem Kommentar erklärt, war es für ihn und seinen angehenden Diensthund ein langer Trainingstag im Fitnessstudio. „Ich war dort von sechs Uhr morgens bis vier oder fünf Uhr abends. Jeden Tag, sechs Wochen lang. Es waren nur Trainer, Profisportler und sechs Veteranen. Also ja, er war entspannt in der Nähe von allen.“ So entspannt, dass Hund Oso am Ende einfach die Augen zufielen.

Assistenzhund schläft versehentlich ein – Menschen im Netz lachen sich schlapp

Weil Hund Oso so niedlich reagiert, kann ihm sein Herrchen gar nicht lange böse sein. Schließlich gibt die Fellnase jeden Tag sein Bestes, um ein guter Assistenzhund zu sein. Das beweisen die zahlreichen TikTok-Videos auf seinem Kanal. Die Reaktion in dem jüngsten Clip finden die Menschen im Netz aber besonders witzig. Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Der Moment, in dem du merkst, dass du bei der Arbeit eingeschlafen bist. 😂😂“

„Aw. Er denkt, dass er gefeuert wird. Verdammt! 😂😂😂😂“

„Das Gefühl, wenn du wegschaust und deine Mutter im Supermarkt nicht neben dir ist. 😂“

„Er hat einen schweren Job, da darf es Mal passieren, dass er einschläft. 🥰“

„Seine eisblauen Augen lassen die Panik so viel wirklicher aussehen. 😭😭“

„Er liebt dich. Er sieht so besorgt aus, als er dich nicht gesehen hat. 🥰“