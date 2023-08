Bären-Mama streift gemütlich mit ihrem Nachwuchs mitten durch ein Dorf in Italien

Von: Sandra Barbara Furtner

Die Bärin Amarena hat in San Sebastiano dei Marsi, bei Einheimischen und Urlaubern für ein kleines Spektakel gesorgt. Dort gilt sie als kleine „Berühmtheit“.

Was für so manchen Italien-Urlauber auf den ersten Blick für Erstaunen sorgt, ist für die Anwohner der wunderschönen Gegend rund um Bisegna, im Nationalpark der Abruzzen, nichts Ungewöhnliches. Eine Bären-Mama streift abends in aller Ruhe durch das kleine Dorf San Sebastiano dei Marsi – im Schlepptau ihre zwei Jungen. Anwesende beobachten sie dabei und filmen den tierischen Besuch. Das Video von @gemmadipi erobert gerade die sozialen Medien.

Im Dorf ist die Bärin keine Unbekannte

Zu sehen ist, wie die Bärin ihren Nachwuchs in aller Ruhe durch die Straßen führt, sich dabei mehrmals umsieht, sie dann eine Treppe hinab läuft, um gemeinsam mit ihren Kindern in der Dunkelheit zu verschwinden. Eine andere Bären-Mama liest ihren Nachwuchs mitten auf der Straße gehörig die Leviten. Mittlerweile ist die Gegend für die Sichtung von Bären bekannt. Und auch Amarena (wird von den Menschen so genannt, weil sie die Kirschen so gerne mag) ist nicht zum ersten Mal im Dorf unterwegs. Und auch dieser Bär ist des Öfteren in Nachbars Garten unterwegs. Deswegen soll es dort auch gewisse Verordnungen geben, die verbieten, sich den Tieren zu nähern. Auch wenn Amarena als friedlich gilt, wird gebeten, die Bärin nicht zu provozieren.

Bären nicht nähern, nur um Fotos zu machen

So sollen eventuelle gefährliche Angriffe vermieden und gleichzeitig die Bären geschützt werden. Ein Muttertier, das seine Jungen verteidigen möchte, kann durchaus zur Gefahr werden. Und so rät der Bürgermeister laut Il Messaggero des Ortes: „Im Falle einer nahen Begegnung sollten Sie den Bären nicht jagen oder ihn stören. Das könnte für Ihre eigene Sicherheit und die der Tiere gefährlich sein“.

Nichtsdestotrotz ist der Anblick der kleinen Familie doch recht niedlich anzusehen – in gebührendem Abstand selbstverständlich und in aller Ruhe und ohne hektische Bewegungen.