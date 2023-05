Augenfarben bei Katzen: Welche Bedeutung haben Sie und wie entstehen die Farben eigentlich?

Teilen

Die unterschiedlichen Augenfarben von Katzen sagen etwas über das Tier aus. © Imago

Gelbe, grüne oder blaue Augen bei Katzen haben eine Bedeutung. Auch hinter Katzenaugen in verschiedenen Farben verbirgt sich Interessantes. Mehr über die Hintergründe zu den Augenfarben lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Augenfarben bei Katzen: Was sie bedeuten und warum es unterschiedliche Augenfarben gibt

Schau mir in die Augen, Kleines! Die Augen sind ja sprichwörtlich der Spiegel der Seele und das soll nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere zutreffen. Besonders Katzen sind eine Spezies, bei der wir Menschen nie so richtig zu wissen scheinen, was die Vierbeiner gerade denken.

An den Augen einer Katze kann man viel ablesen und nicht zuletzt die Farbe soll Aufschluss über den Charakter des Tieres geben. Das bedeuten blaue, grüne und gelbe Augen bei Katzen und so kommen verschiedenfarbige Katzenaugen zustande. Landtiere.de hat über die Entstehung der Augenfarbe nachgeforscht und erklärt die Bedeutung der verschiedenen Farben.