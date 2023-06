„Kann nicht aufhören, mir das anzusehen“: Video von Flughörnchen, das sich tot stellt, erheitert Netz

Von: Sandra Barbara Furtner

Witzige Tiervideos gibt es wie Sand am Meer. Doch das Video eines Gleithörnchens, das mithilfe eines Besenstiels eine oscarreife Darstellung hinlegt, sorgt auf Twitter für Furore.

Tiere lieben es zu spielen. Besonders Jungtiere testen durch Spielen ihre Grenzen und Möglichkeiten aus und sammeln dadurch jede Menge Erfahrungen. Es fördert das soziale Verhalten untereinander, die Entwicklung des Gehirns schreitet voran und diverse Fähigkeiten verbessern sich. Später spielt das Spielen auch beim Balz- und Paarungsverhalten eine wichtige Rolle. Und manchmal macht Spielen auch einfach nur Spaß. Gerade bei jungen Hunden oder Katzen ist das Spielverhalten besonders ausgeprägt, aber auch Nutztiere, wilde Tiere, oder Nager können sich prächtig amüsieren.

Eine wahre Frohnatur ist Gleithörnchen Bobo. In dem Nagetier steckt ein kleiner Schauspieler. Fast schon durchtrieben nutzt er einen umgefallenen Besenstiel für eine dramatische Inszenierung. Gedreht wurde das Video vermutlich in Taiwan, auf Twitter ging es nun viral. So schreibt Nutzerin @Birrellebbe: „Das Hörnchen hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht und einen ganzen Tatort geschaffen“.

Flughörnchen zeigt jede Menge Schauspieltalent

Die dramatische Art und Weise, wie sich das Flughörnchen in Szene setzt, den Besenstiel flach auf der Brust platziert und alle Viere von sich streckt, zeugt von viel Einfallsreichtum. Vermutlich möchte es damit einfach nur die Aufmerksamkeit seiner Besitzer erlangen. Das Video erzielte innerhalb kürzester Zeit mehr als elf Millionen Views. Während sich einige User über die glanzvolle Leistung von Bobo köstlich amüsieren, werden auch andere Stimmen laut. So werden viele Bedenken über die Haltung eines Flughörnchens als Haustier geäußert.

„Ich liebe es, wie er immer wieder checkt, ob man ihm auch zu sieht“.

„Für diese Vorstellung verdient er einen Oscar“.

„Ich lache jetzt seit einer halben Stunde“.

„Ich kann nicht aufhören, mir das Video immer wieder anzusehen“.

„Das ist Drama pur“.

„Ist so eine Haltung überhaupt artgerecht“?

„Ich wundere mich, wie man so ein Tier als Haustier halten kann“.

So ist es beispielsweise verboten, wilde Eichhörnchen zu fangen, um sie anschließend als Haustier zu halten. Dies fällt unter die Kategorie Tierquälerei und kann mit einem Bußgeld von 5.000 Euro bestraft werden. Ausnahmen bilden jedoch kranke oder verletzte Tiere, die Hilfe benötigen.

Flughörnchen können in Deutschland grundsätzlich gehalten werden, auch wenn sie zu den exotischen Tieren zählen. Allerdings sollten sie bei den Behörden angemeldet sein und auf eine artgerechte Haltung extrem viel Wert gelegt werden. Jedoch raten Tierschutzorganisationen von deren Haltung ab, da man mit den hohen Ansprüchen der Tiere oftmals überfordert ist.