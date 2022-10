Rührende Tier-Freundschaft im Video: Reh besucht jeden Tag einen Hund

Von: Sandra Barbara Furtner

Manche Tierfreundschaften sind was ganz Besonderes – so wie diese zwischen Reh und Hund. Täglich schaut das Reh vorbei, um Hallo zu sagen.

Manchmal gibt es Tierfreundschaften, die man nicht für möglich gehalten hätte. Vor allem, wenn es dabei um einen Hund und ein Wildtier geht. Denn in vielen Fällen sorgen die Vierbeiner eher für Schlagzeilen, weil sie ein Reh gejagt oder gehetzt haben. Bei Frauchen Holly Faulconer und Hund Huey ist genau das Gegenteil der Fall. Das Video der zwei Tiere verzaubert die Menschen im Netz.

Reh besucht täglich Hund – Video zeigt ihre rührende Freundschaft

Das Reh schaut fast täglich vorbei, um Huey zu treffen. © Instragram (hollister_faulconer

Eines Morgens bemerkt Holly ein Reh an ihrem Gartenzaun, das sich aus ihrem Vogelfutterhäuschen bedient. Sie findet das süß und lässt das Wildtier in Ruhe weiter futtern. Auch an den folgen Tagen taucht es immer wieder auf, doch diesmal stehen nicht nur die leckeren Samen und Kerne im Vordergrund, sondern auch Vierbeiner Huey. An dem freundlichen Hund scheint das Reh einen Narren gefressen zu haben.

Reh besucht täglich Hund – Menschen sind gerührt

„Huey war anfangs ein wenig verwirrt und definitiv vorsichtig“, erinnert sich Holly an das Verhalten ihres Hundes in der Nähe des Rehs. Doch mit der Zeit fingen sie an, sich über den Zaun hinweg zu liebkosen. Die Frau hält die liebevolle Szene fest und postet das Video auf Instagram. Dazu schreibt sie: „Dieses Reh kommt ein paar Mal pro Woche zu Besuch. Es hat ein paar Besuche gebraucht, aber jetzt sind sie Freunde.“ Kurz nachdem der Clip online ist, erhält er über 150.000 Likes und 1.100 Kommentare. Anbei eine kleine Auswahl:

