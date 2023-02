Hund darf nicht mit in die Wanne: Drama-Reaktion im Video sorgt für Lacher

Witzige Reaktion

Auch bei Hunden kann die Stimmung kippen. Etwa, wenn sie nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Dies zeigt ein Rüde in einem Video.

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie von etwas genervt sind und daraufhin gleich schlechte Laune bekommen? Meistens dann, wenn man sich unwohl fühlt, ungerecht behandelt wird, mit einer bestimmten Situation nicht klarkommt oder schlichtweg nicht das bekommt, was man gerne hätte. Hier kann es helfen, Dinge direkt anzusprechen und zu klären. Auch Hunde können gereizt sein und reagieren mit unterschiedlichen Anzeichen.

Hund darf nicht mit in die Wanne – seine Reaktion sorgt für Lachtränen

So wenden Hunde meistens den Kopf ab, drehen sich weg oder entfernen sich ganz. Auch weitere Beschwichtigungssignale wie „mit der Zunge über die Nase lecken“, „Zusammenkneifen der Augen“ geben Aufschluss. Doch manchmal sind einige Signale, die Hunde aussenden, einfach nur urkomisch. Und wir Menschen dürfen gerne herzlich über unsere geliebten Vierbeiner lachen. Denn auch Spiel und Spaß gehört zu einem Leben mit einem Vierbeiner dazu. Ein Australian-Sheperd-Rüde hat sich zu einer kleinen „Diva“ gemausert und zeigt in einem Video auf Instagram, was er so drauf hat. Wie kann das Frauchen aber auch so gemein sein?

Hund darf nicht mit in die Wanne – wie kann man nur so „böse“ sein

Hundebesitzerin Shawnda Combs sitzt in der Badewanne und versucht ihrem Vierbeiner klarzumachen, dass er da jetzt nicht mit hinein darf und schreibt dazu: „Er ist genervt, weil er nicht in die Wanne darf“. Die Reaktion darauf fällt urkomisch aus. Dramatisch rollt der Vierbeiner mit den Augen. Auch wenn es wichtig ist, Hunde nicht zu vermenschlichen, diese Reaktion ist einfach zu komisch.

Die User im Netz schmunzeln über die Reaktion und scherzen gleichzeitig über das Frauchen, wie man nur so gemein sein kann. Anbei eine Auswahl der Kommentare:

„Diese Frechheit von dir. 😂“

„Er will auch eine Wellness-Behandlung haben“. 😂

„Ich weine. Wie er mit den Augen rollt“. 😂😂😂😂😂😂😂😂

„Er hat einfach genug von deinem Blödsinn“. 😂😂😂😂

„Ich kann nicht aufhören, das anzusehen und zu lachen. 😂😅“

„Ich muss so heftig lachen, dass mein Bauch weh tut. 😂😂😂“

Rubriklistenbild: © Instagram (worth_many_sparrows)