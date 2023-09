„Da sitzt ein Bulle auf dem Beifahrersitz“ – Mann fährt mit seinem Rind spazieren

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Wie kommt man nur auf so eine verrückte Idee? Mann aus Nebraska baut Wagen um und fährt mit Rind in die Stadt. Kurioser Transport verblüfft selbst Polizei.

„Land of the free, home of the brave“ – die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada gelten als die Länder der unbegrenzten Möglichkeiten und zählen nicht umsonst zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Manche Dinge jedoch erscheinen selbst für uns zu kurios, um wahr zu sein. Und wir stellen uns die Frage: „Wie zur Hölle kommt man nur auf so eine Idee?“

Mann fährt mal eben mit seinem Watussi-Bullen in die Stadt

Wie der lokale Fernsehsender News Channel Nebraska berichtet, wurde die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: „Die Beamten erhielten einen Anruf, in dem es um ein Auto ging, das in die Stadt fuhr und in dem sich eine Kuh befand“, sagt Polizeihauptmann Chad Reiman. „Sie dachten, es sei ein Kalb, etwas Kleines oder etwas, das tatsächlich in das Fahrzeug passt.“

Hier fährt ein Watussi-Bulle namens Howdy Doody auf dem Beifahrersitz eines Autos. © dpa/News Channel Nebraska/AP|Uncredited

Doch das Tier entpuppte sich als ausgewachsener Bulle mit meterlangen Hörnern. Das Auto wurde wohl extra dafür umgebaut und das Dach herausgeschnitten. Türen und Rücksitz wurden entfernt und Stoßdämpfer und Rahmen verstärkt. Was wohl der TÜV dazu sagen würde?

Watusi-Bulle trägt den niedlichen Namen Howdy Doody

Als die Beamten schließlich den Mittelklassewagen stoppten, trauten sie ihren Augen kaum. Gab es Konsequenzen? Der Fahrer Lee Meyer erhielt eine Verwarnung wegen Verkehrsgefährdung und wurde dazu aufgefordert, nach Hause zu fahren.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Sie haben beste Freunde – zehn niedliche Fakten über Kühe Fotostrecke ansehen

Warum macht man sowas?

Angeblich wollte Lee Meyer laut der The New York Times nur eine Testfahrt unternehmen. Denn sein Bulle, der auf den süßen Namen Howy Doody hört, soll auf einer Art Oktoberfest in Norfolk auftreten. Bis er dann das Polizeiauto hinter sich erblickte. „Ich mache das schon lange“, sagt Polizeihauptmann Reiman, „und ich habe so etwas noch nie auf der Straße gesehen.“ Die User dagegen feiern den Clip und kommentieren auf Twitter:

„Das ist der Grund, warum ich nicht in die Stadt fahre“.

„Das repräsentiert Nebraska sehr gut“.

„Das ist urkomisch. Aber der Stier scheint gut erzogen“.

„Wenn Männer einen Ausflug mit ihrem Kumpel machen“.

„Einfach nur mal kurz in der Stadt abhängen“.

„Wenn du glaubst, dass du schon alles gesehen hast“.