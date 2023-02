Mann zieht Eichhörnchen auf – als er es auswildern will, kommt es immer wieder zurück

Von: Sandra Barbara Furtner

Als ein Mann ein kleines Wesen von der Größe seines Daumens in seiner Einfahrt findet, ist ihm sofort klar, dass es Hilfe braucht.

Im Frühjahr bekommen Vögel und andere Wildtiere ihren Nachwuchs. Auch bei Eichhörnchen ist es keine Seltenheit, dass sich bis zu sechs blinde Babys in ihrem Kobel eng zusammendrängen. Da kann es mal passieren, dass eines davon aus dem Nest fällt. Findet man so ein hilfloses Wesen, heißt es erst mal Ruhe bewahren. Denn sehr oft werden die Babys von der Mutter zurückgeholt. Und diese Rettungs-Aktion sollte nicht gestört werden. Wenn jedoch klar ist, dass auch nach Stunden niemand kommt und von der Mutter weit und breit nichts zu sehen ist, benötigen die Kleinen menschliche Hilfe.

Mann zieht Eichhörnchen auf – als er es auswildern will, kommt es immer wieder zurück

In einer ähnlichen Situation war ein Mann aus Florida. Er findet ein nacktes Wesen, das hilflos in der Einfahrt liegt. Ihm ist nicht auf Anhieb klar, was er da in Händen hält. Er wickelt es in ein Handtuch, um es zu wärmen und beginnt zu recherchieren. Er findet heraus, dass es sich um ein Eichhörnchen-Baby handelt. Da ihm bewusst ist, dass die Mutter nach dem Kleinen suchen wird, bringt er es zurück nach draußen. Und tatsächlich erscheint sie nach kurzer Zeit, untersucht ihr Kind, entscheidet sich jedoch dafür, es liegenzulassen. Der tierliebe Mann kann das Kleine nicht seinem Schicksal überlassen und nimmt es bei sich auf.

Mann zieht Eichhörnchen auf – und füttert es alle drei Stunden

Alle drei Stunden füttert er das Eichhörnchen-Baby mit spezieller Aufzucht-Milch. Und zwar wochenlang. Nach etwa 30 Tagen öffnet es zum ersten Mal seine Augen und erkundet seine nähere Umgebung. Der Mann ist überglücklich, denn der Kleine, den er liebevoll Bobby nennt, scheint über den Berg zu sein.

Als er stark und kräftigt ist, baut ihm der Mann draußen im Garten ein eigenes kleines Zuhause. Bobby nimmt es dankend an, kehrt jedoch immer wieder zu ihm zurück, sobald er seinen Namen ruft. „Ich würde sagen, dass sein Verhalten dem einer Katze oder einem Hund ähnelt“, sagt er in einem TikTok-Video, das er auf robertsquirrel online stellt.

Die beiden sind mittlerweile beste Freunde. „Manchmal sitzt er auf meinem Knie, während ich fernsehe. Wenn er bereit ist, nach draußen zu gehen, rennt er einfach zur Tür. So weiß ich, dass er raus möchte. Er ist sehr intelligent und sehr anhänglich“. Die User im Netz sind von der zauberhaften Freundschaft begeistert und kommentieren:

