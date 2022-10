Mann rettet hoffnungslos verheddertes Eichhörnchen und erlebt große Überraschung

Von: Jasmin Farah

Teilen

imago0158539317h.jpg © Gerard Lacz/Imago

Eichhörnchen sind flink, doch manchmal können sie sich aufgrund ihrer Schwänze auch verheddern. Eine Rettungsaktion verläuft aber anders als gedacht.

Viele finden sie süß, aber vordergründig sind es Wildtiere: Eichhörnchen. Aber dennoch passiert es auch den putzigen Nagetieren, dass sie sich in Situationen begeben oder hineingeraten, aus denen sie alleine nicht mehr herauskommen. Dann brauchen Sie menschliche Unterstützung – ob es ihnen gefällt oder nicht.

Letzteres trifft jedenfalls auf ein Eichhörnchen zu, das der Mann von TikTok-Userin Lindsay Mader findet, wie landtiere.de berichtet.

Dieses hatte sich in einem riesigen Nest aus Zweigen, Ästen und Co. mit seinem buschigen Schwanz verfangen. Mit der Folge, dass es sich verzweifelt darin verheddert, sodass Lindsays Mann es aus seiner misslichen Lage befreien muss. Doch das passt dem Nagetier gar nicht, weshalb es den US-Amerikaner sogar beißt. Glücklicherweise trägt er Handwerkshandschuhe und zeigt in einem Videoclip auf TikTok, wie er in der Garage versucht, ihm zu helfen. Mit mehr oder weniger Erfolg.