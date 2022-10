Eichhörnchen nach Sturm gerettet: Mann hilft dem Kleinen aus Pfütze

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hurrikan „Ian“ trifft Mensch und Tier hart. Ein Video zeigt, wie ein Mann ein Eichhörnchen nach dem Sturm rettet. Millionen Herzen schmelzen dahin.

Als Hurrikan „Ian“ an der Westküste Floridas tobte, brachte das heftigen Wind, Starkregen, Sturmfluten und Überschwemmungen mit sich. Am Ende hinterließ der Sturm eine riesengroße Zerstörung und tiefe Pfützen auf vielen Wegen und Straßen. Für so manchen tierischen Bewohner werden die Wasserfallen zur Gefahr – wie ein kleines Eichhörnchen erfahren musste. Die Hilfe, die das Eichhörnchen von einem Mann bekommt, nimmt es mehr als dankend an.

Eichhörnchen nach Sturm gerettet: Mann hilft dem Kleinen aus Pfütze

Erschöpft und dankbar klammert sich das Eichhörnchen an seinen Retter. © TikTok (cariscaptures)

Die Künstlerin und Twitch-Streamerin Caris zeigt auf ihrem TikTok Kanal „cariscaptures“, die rührende Rettungsaktion ihres Ehemanns CJ. In dem Video läuft CJ durch eine tiefe Pfütze, um einem Eichhörnchen darin seinen Fuß und sein Bein als Rettungsanker anzubieten. Dankbar ergreift das Tierchen die Chance und klammert sich an CJ‘s Bein. Vorsichtig humpelt der Mann mit seinem Schützling ans Trockene und will den Vierbeiner wieder auf den Boden setzen. Doch das Eichhörnchen hat andere Pläne. Auch eine Katze wurde aus den Sturmfluten von Hurrikan „Ian“ gerettet.

Das Eichhörnchen klettert immer weiter an CJ hoch und ignoriert seine Hand, die auf den Boden zeigt und ihm den Weg ins Freie weisen soll. Auf der Suche nach Wärme, klettert das kleine Wildtier schließlich bis unter die Jacke des Mannes. Der Blick von CJ: in diesem Moment unbezahlbar. „Der Blick in seinen Augen! Da hast du echt einen guten Mann erwischt!“, kommentierte eine Person. „Der Blick der Akzeptanz. 😁😁😁“, schreibt ein anderer User.

Eichhörnchen nach Sturm gerettet: überglücklich dank Nüsse

CJ scheint einen kurzen Moment zu brauchen, um zu realisieren, was passiert ist und um zu überlegen, was er am besten machen soll. Nach einem entschlossenen Nicken läuft er vorsichtig weiter. An seinem Rücken zeichnet sich deutlich ab, dass sich unter seiner Jacke ein Eichhörnchen versteckt. Daraufhin bauen die beiden dem Eichhörnchen ein Nest aus Karton und füttern den Nager mit Nüssen. Die kleine Stärkung genießt das Wildtier überglücklich.

Eichhörnchen nach Sturm gerettet: „Das ist das süßeste!!!!“

In einem zweiten Video teilt Caris mit, dass sie den Vierbeiner, nachdem er aufgepäppelt wurde, wieder freigelassen haben. Die Rettungsaktion des Mannes haben sich bislang 5,3 Millionen User angesehen. Über 30.000 Kommentare sammeln sich unter dem Clip. Hier eine kleine Auswahl. Viral geht auch das Video von einem Eichhörnchen, das Ball spielt.

„Und einfach so, ist er zu einer Disney Prinzessin geworden“

„Armes kleines Eichhörnchen. Ich bin mir sicher, dass so viele an Herzinfarkten durch den Stress gestorben sind. Der kleine Kerl brauchte so dringend Hilfe, danke! Ich hoffe, er hat das hier überlebt.“

„Das ist das süßeste!!!! Der kleine Kerl war so müde, kalt und verängstigt! Sie haben einen guten Mann!!!“

„Die Art und Weise, wie er das Eichhörnchen in seiner Jacke akzeptierte, als würde er sagen: „Okay... das ist jetzt wohl mein Leben 😅.“

„Das hat mein ganzes Leben verändert. Nichts erfüllt mein Herz so sehr wie Menschen, die Tiere auf diese Weise lieben.“