Welpe schnüffelt an Katzen-Hintern: „Ich kann nicht aufhören, das anzusehen“

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video kommt ein Welpe auf die Idee, an einem Katzen-Po zu schnüffeln. Seine Reaktion macht deutlich, was das für eine Schnapsidee war.

Neugierde ist doch was Schönes. Denn wären wir nicht neugierig, würden wir auch keine neuen Erfahrungen sammeln. Nach seiner unüberlegten Aktion wünscht sich ein Welpe aber vermutlich, er hätte seine Wissbegier bei einer Katze einfach ignoriert. Allerdings gäbe es dann auch kein lustiges Video, das die Menschen im Netz feiern. Denn über die Reaktion des Hundes muss die TikTok-Community so lachen, dass der Clip innerhalb kurzer Zeit viral geht.

Welpe schnüffelt an Katzen-Po – seine Reaktion sorgt für Lachtränen im Netz

„Soll ich oder soll ich nicht?“ Diese Frage scheint sich der wenige Wochen alte Welpe in dem TikTok-Video zu stellen, das eine Userin auf ihrem Kanal ladynort18 teilt. Unschlüssig sitzt der Hund auf dem Wohnzimmerteppich und schaut einer Katze hinterher, die soeben an ihm vorbei schlendert. Als seine Neugierde schließlich siegt, springt er auf und tapst hinter der Samtpfote her.

Bei seiner Mitbewohnerin angekommen, reckt er vorsichtig den Kopf und schnüffelt kurz an ihrem Po. Im selben Augenblick scheint er seine Aktion allerdings zu bereuen. Denn plötzlich muss der junge Hund würgen und wendet sich angewidert ab. Genau wie eine Katze, die eine Riesengarnele serviert bekommt. Auch der TikTok-Userin, die den Clip anschließend ins Netz stellt, entgeht die eindeutige Hundesprache nicht. „Wenn dein Welpe das Hinterteil der Katze zum ersten Mal bemerkt“, kommentiert sie die Reaktion des Hundes unter ihrem Video.

Welpe schnüffelt an Katzen-Po – Video hat mehr als fünf Millionen Aufrufe

Die meisten User können sich vor Lachen nicht halten und reagieren auf das Video mit 464.000 Likes und zahlreichen Emojis in den Kommentaren. Der Clip ist so beliebt, dass er innerhalb kürzester Zeit im Netz viral geht. Ebenfalls für Lacher auf TikTok sorgt ein Dobermann, dessen Bett von einer Katze belagert wird. Mittlerweile hat die Aufnahme des Hundes mehr als fünf Millionen Aufrufe erzielt. Hier eine Auswahl der rund 2.600 Kommentare:

„😂😂😂😂😂“

„Im Ernst, sie hatte ihren Schwanz so hoch und versuchte, ihn auszulüften. 😳😂😂😂“

„Die Katze sieht so beleidigt aus. 😂“

„Ich weine. 😂😂😂😂😂😂😂😂“

„Ich kann nicht aufhören, das anzusehen und zu lachen. 😂😅“

„Ich muss so heftig lachen, dass mein Bauch weh tut. 😂😂😂“

„Mein Hund sollte sich ein Beispiel nehmen. Meiner scheint zu denken, dass der Katzen-Mist eine Delikatesse ist“. 😂😂

„Warum habe ich es zehnmal gesehen und jedes Mal gelacht? 😂😂“