Mann kuschelt mit Baby-Elefant, während Mama dabei ist: „Was für ein Vertrauen“

Von: Sandra Barbara Furtner

Andrew Malcom liebt Elefanten und glaubt fest an die innige Verbindung zwischen Tier und Mensch. Er macht sich für ihre Rechte stark und postet immer wieder berührende Clips auf TikTok.

Für einen Dokumentarfilm reist Andrew Malcom fünf Monate quer durch Südostasien. Dort lernt er Land und Leute kennen und führt viele intensive Gespräche. Dabei entwickelt er eine spezielle Leidenschaft für Wildtiere, vor allem für Elefanten. Er will Missstände bezüglich ihrer Haltung aufzeigen und über ihre Sorgen und Nöte berichten. Zu einem Tier hat er eine ganz besondere Verbindung aufgebaut. Der Name der Elefantenkuh: Maenoi. Als sie ihr Baby auf die Welt bringt, ist die Freude riesig.

Noch vor einiger Zeit wurden die Elefanten in dem Dorf in Thailand als Touristenattraktion gehalten. Auf ihnen konnte man reiten oder sie mussten unnatürliche Kunststücke vorführen. Um die Tiere dabei kontrollieren zu können, wurden oft tierquälerische Methoden angewandt. Nicht selten gab es Schläge mit spitzen Metallhaken. Doch das soll nun der Vergangenheit angehören.

Mann kuschelt mit Baby-Elefant: „Zirkusshows und Kunststücke mit Elefanten sollten verboten werden“

Mit liebevollen Videos kämpft der Dokumentarfilmer Andrew gegen Gewalt an und will aufzeigen, dass auch wilde Tiere eine sensible Seite haben und man durchaus Vertrauen zu ihnen aufbauen kann. So postet er ein Video auf TikTok, dass ihn mit Elefanten-Baby Sandy beim Schmusen und Kuscheln zeigt. Zwei Wochen verbringt er mit Mutter Maenoi und ihrer Tochter. Dazu sagt er: „Mit Sandy zu spielen, war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Sie ist die Tochter eines Elefanten, der mir unglaublich wichtig ist, und mit ihrem Baby spielen zu können, war ein unglaubliches Geschenk“.

Als das Video aufgenommen wurde, war Sandy drei Wochen alt. Andrew hofft, dass sie zu einer der ersten Generationen von Elefanten in diesem Dorf gehört, das ohne Kunststücke und frei von Misshandlungen aufwächst. Dafür will er sich einsetzen und immer wieder Dokumentationen über die herrlichen Geschöpfe drehen. Die User im Netz sind begeistert und kommentieren:

„Das ist so zauberhaft“.

„Ich bin so eifersüchtig“.

„Baby-Elefanten sind so soziale Tiere“.

„Was für ein Privileg“.

„Elefanten sind so sehr wie wir. Sie trauern um ihre Toten, haben starke Familienbande und sind sich ihrer selbst bewusst. Sie sind erstaunliche Tiere“.

„Wie glücklich der Elefant am Ende da liegt, mit einem Lächeln“.

„Was für ein Vertrauen von der Mutter“.