Emu ist berühmter Internet-Star – jetzt kämpft er um sein Leben

Von: Sina Lück

Teilen

Durch seine Videos ist Emu Emmanuel ein Megastar auf TikTok. Doch jetzt bangen die Fans um sein Leben. Denn der Vogel ist schwer krank.

Frech, frecher, Emmanuel: Diese Beschreibung trifft auf einen Vogel zu, der mittlerweile ein echter Internet-Star ist. Denn Emu Emmanuel hat es faustdick hinter den Ohren. Das beweisen die zahlreichen Video-Bombing-Aktionen, mit denen er seine Besitzerin Taylor Blake zur Verzweiflung bringt. Auf dem Hof ihrer Großeltern in Südflorida/USA dreht die Farmerin regelmäßig Videos von allen Tieren, die sie auf dem TikTok-Kanal knucklebumpfarms teilt. Durch seine aufmüpfige Art reißt der Emu nur allzu oft die Hauptrolle an sich. Von den Albernheiten des Vogels können die Fans nicht genug bekommen. Doch zurzeit machen sie sich große Sorgen. Die Hiobsbotschaft: Emmanuel hat sich mit der Vogelgrippe infiziert.

Emu ist berühmter Internet-Star – jetzt kämpft er um sein Leben

Emu Emmanuel steht gerne im Mittelpunkt. © Instagram (knucklebumpfarms)

Die Nachricht der schweren Krankheit trifft Taylor Blake wie ein Schlag. Auf Twitter verkündet die amerikanische Hobbyfarmerin, dass nahezu der gesamte Vogelbestand auf dem Hof von der tödlichen Vogelgrippe betroffen sei. Nur Emu Emmanuel blieb bisher verschont. „Das Virus traf sie extrem hart und sehr schnell. Wir haben 99 Prozent der Vögel auf unserer Farm verloren“, schreibt sie niedergeschmettert. Übertragen wurde die Krankheit von einer Schar Nilgänse, die im Schutz der Dunkelheit immer wieder kamen. Taylor Blake und ihre Freundin versuchten verzweifelt, die rund 50 Tiere vom Hof fernzuhalten – ohne Erfolg.

Dann der Schock: Trotz aller Vorsicht zeigt auch Blakes geliebter Emu Symptome der Vogelgrippe. Nervenschäden im rechten Bein zwingen den Vogel zum Liegen. Durch neurologische Ausfallerscheinungen kann Emmanuel weder selbstständig trinken noch fressen. Taylor Blake ist trotzdem fest entschlossen, dass Emmanuel wieder ganz gesund werden kann. „Ich werde alles tun und jede Menge Schulden machen, um sein Leben zu retten. Ich behandle ihn seit Mittwoch rund um die Uhr.“

Sie wollen beim AGRAVIS-Cup, dem großen Hallenreitturnier in Oldenburg, live dabei sein? Dann machen Sie bis zum 21. Oktober 2022 bei unserem Gewinnspiel mit. Melden Sie sich dafür einfach nur bei unserem Newsletter an!

Emu ist berühmter Internet-Star – Physiotherapie zeigt erste Erfolge

Taylor Blake und ihre Freundin lassen daher keinen Versuch aus, um dem Emu wieder auf die Beine zu helfen. „Wir haben Emmanuel eine Schlinge gebaut, damit wir mit ihm mit der Physiotherapie beginnen können, in der Hoffnung, dass er die Funktion seines rechten Beines wiedererlangt“, berichtet Blake auf Twitter. Nach Tagen des Bangens schlägt die Therapie schließlich an: „Er zeigt täglich mehr Kraft in seinen Extremitäten. Er hat heute auch wieder selbstständig Wasser getrunken. Er ist immer noch nicht in der Lage, alleine zu fressen, aber er schluckt alleine“, freut sich die Farmerin über die kleinen Fortschritte. „Er ist ein Kämpfer und ich glaube von ganzem Herzen, dass er sich vollständig erholen wird.“ Ein anderer Vogel hat es schon geschafft: Hahn Phönix hat sich tapfer zurück ins Leben gekämpft.

Emu ist berühmter Internet-Star – Fans wünschen Emmanuel gute Besserung

Auch die Fans von Emu Emmanuel geben die Hoffnung nicht auf, dass er die Vogelgrippe überlebt. Auf den Social-Media-Kanälen drücken sie ihm fest die Daumen und wünschen ihm gute Besserung. Hier eine Auswahl der Kommentare bei Twitter:

„Ich habe ein paar Kerzen für ihn angezündet. Du schaffst das, Emmanuel!“

„Froh zu hören, dass er auf dem Weg der Besserung ist! Gesundheit und Glück, Emmanuel!“

„Wir alle lieben ihn so sehr, weil er so vielen von uns Freude und Lachen gebracht hat. Bete für eine vollständige Genesung schicke dir Umarmungen, Taylor 💙🙏“

„Wer auf Gottes grüner Erde hätte gedacht, ich würde mal für einen Emu beten, aber so ist es, mach weiter so, Emmanuel. 😊😊🙏🙏💜💜“

„OMG!!! Ich kann gar nicht erklären, wie glücklich mich das macht. Ich kann mir nur vorstellen, wie glücklich es dich macht! Beeindruckend... Werde immer stärker, Emmanuel! Wir beten für dich... Sende dir heilende Vibes! 😊🙏🏽❤️“

Rote Liste: 10 Tierarten sind in Deutschland bedroht Fotostrecke ansehen