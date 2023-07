„Der Blick“: Ente nimmt Tiger auf den Arm – Video erheitert das Netz

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein Tiger hat es auf eine Ente in einem Teich abgesehen. Doch die dreht den Spieß einfach um und treibt ihre Spielchen mit ihm. Sein ungläubiger Blick bringt die Netzgemeinde zum Lachen.

David gegen Goliath: Einer Ente scheint es wohl tierisch langweilig zu sein und kommt auf die verrückte Idee einen Tiger gehörig auf die Schippe zu nehmen. Dieses Video zeigt, wie ein wagemutiges Federvieh in einer parkähnlichen Anlage mit einer Großkatze um die Wette plantscht.

Ente trickst ihren ungleichen Gegner gekonnt aus

Der Tiger ist in Asien weit verbreitet und gilt als die größte in freier Wildbahn lebende Großkatze – sein Gewicht variiert von 140 kg bis zu 300 kg. Ob das Video auch dort gedreht wurde, lässt sich nicht genau sagen. Es scheint jedoch, dass es in einem sehr gepflegten Wildtiergehege aufgenommen wurde. Gepostet wurde der Clip vor kurzem unter dem TikTok-Account alex3581212 und seitdem mehr als über neun Millionen Mal angesehen.

Zu sehen ist, wie sich eine Großkatze ihrem Jagdinstinkt folgend in einen Teich stürzt, um einer Ente hinterherzujagen. Die taucht daraufhin einfach ab, erscheint kurz hinter ihm und verschwindet dann wieder. Der Blick des Tigers spricht Bände. Verwirrt sieht er sich suchend nach links und rechts um, doch er kann sie einfach nicht finden. In einem anderen Video wird eine Ente durch die Luft katapultiert.

Menschen im Netz sind begeistert

Und genau dieser verwirrte Blick ist es, der die Netzgemeinde so herrlich zum Lachen bringt und in den sozialen Medien für jede Menge Spaß sorgt. Das zeigen die vielen Reaktionen auf das witzige Video:

„Baumarkt Mitarbeiter, wenn du sie einmal brauchst“. 😂

„Wo, wie, was und wohin 😳😂😂“.

„Katzen bleiben einfach Katzen“. 😂

„Der Blick!“ 😂

„Die Reaktion vom Tiger ist so niedlich“. 😂

„Na wo ist‚ es denn“. 😂😂😂😂😂😂