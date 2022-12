Natur-Phänomen im Winter: Warum Enten auf Eis nicht festfrieren

Enten schlittern problemlos übers Eis. (Archivbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Enten haben ihre Strategie, wie sie sogar mit Minusgraden zurechtkommen. Wildtierexperten erklären das Phänomen und warnen davor, die Wasservögel aufzuscheuchen.

Warum bleiben Enten auf zugefrorenen Seen nicht mit den Füßen am Eis kleben? Die Deutsche Wildtier Stiftung spricht hier von einem „genialen Trick der Natur“. Wildtierbiologe Prof. Klaus Hackländer und Vorstand der Stiftung erklärt laut der Mitteilung: „Hätten Enten warme Füße, würden die das Eis antauen und dann im Schmelzwasser festfrieren. Das ist aber nur selten der Fall, etwa bei lang anhaltendem Frost und wenn ein Tier krank oder verletzt ist.“

Landtiere.de erklärt, was den Experten zufolge hinter dem Phänomen steckt.

Enten sind besonders im Winter auf Nahrung und sichere Schlafplätze angewiesen. In der Regel finden die Tiere ganzjährig ausreichend Futter – sie mit Brot zu füttern sei keine gute Idee: „Zu viel Brot lockt nicht nur andere Enten an, sondern auch Tauben und Ratten. Es besteht zudem die große Gefahr, dass sich in stehenden oder langsam fließenden Gewässern zu viele Nährstoffe anreichern, also die sogenannte Eutrophierung einsetzt“, erklärt Hackländer.