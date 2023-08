Einzigartiges Hobby – Hund Milo liebt die Schmetterlinge in seinem Garten

Von: Sophie Kluß

Hund Milo und seine besten Freunde: die Schmetterlinge aus dem Garten. © milo_the_toller/Instagram

Milo liebt nicht nur Blumen, allen voran Rosen, sondern auch Schmetterlinge – und die Schmetterlinge lieben ihn. Wie sehr, das zeigt Milos Frauchen auf ihrem farbenfrohen Instagram-Account. Lesen Sie hier mehr.

Hund Milo Bennett, auch als König der Schmetterlinge bekannt, ist ein sogenannter Nova Scotia Duck Tolling Retriever aus Kalifornien, der auf Instagram dank eines vermutlich einzigartigen Hobbys bei seinen 140.000 Followern regelmäßig für Begeisterung und entzückte Kommentare sorgt.

In einem Video-Beitrag auf dem Tierliebhaber-Account Cuddle Buddies (@cddl_buddies) erzählt Milos Frauchen Jennifer Bennett von der einzigartigen Beziehung zwischen ihrem liebevollen Vierbeiner und seinen flattrigen Freunden. Denn die Fellnase im Garten ist nicht nur irgendein Mitbewohner für die Falter, so seine Besitzerin: „Milo ist vielleicht sogar die Lieblingsblume der Schmetterlinge.“ Weshalb das so ist, hat sich Landtiere.de einmal genauer angesehen.