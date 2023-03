Eulenbabys stecken in kaputtem Baum – Retter starten ungewöhnliche Aktion und warnen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein abgestorbener Baum soll gefällt werden. Doch schon bald hört ein Arbeiter Stimmen aus einem Ast. Was folgt, haben Tierretter noch nie gemacht.

Stürme und Unwetter hinterlassen in den schlimmsten Fällen jede Menge Zerstörung. Neben kaputten Dächern oder Häusern, zieht es auch Bäume in Mitleidenschaft. Äste brechen ab oder Baumstämme werden gespalten. Bei den Aufräumarbeiten sei jedoch Vorsicht geboten, denn oft ist ein Baum, auch wenn er tot ist, das Zuhause von Tieren.

Kreischeulen zum Beispiel lassen sich als Höhlenbrüter gerne in Baumteilen nieder, um ihre Jungen aufzuziehen. In der Nähe von Boston hat es eine Eulen-Familie an diesem vermeintlich sicheren Ort jedoch besonders schlimm erwischt. Ihr Zuhause wird von einem Sturm zerstört, woraufhin Arbeiter ausrücken, um den abgestorbenen Baum zu entfernen.

Dass in dem toten Baum noch Leben drinsteckt, ist keinem bewusst. Erst nach den ersten Ansätzen mit der Säge vernimmt einer der Arbeiter Geräusche aus dem Inneren eines Astes. Völlig verwundert unterbricht die Person seine Arbeit und lauscht genauer. Dann schneidet er den Ast, aus dem die Stimmen kommen, großzügig ab.

Eulenbabys stecken in kaputtem Baum – Röntgenbilder geben Aufschluss

Was folgt, ist ungewöhnlich und haben die Tierretter des New England Wildlife Center noch nie zuvor gemacht. Denn der Arbeiter hat den gesamten Ast zu ihnen gebracht. Und um zu wissen, was sich in dem Holzstück verbirgt, entscheiden sie sich dafür, den gesamten Stamm im Röntgengerät zu scannen.

„Einen Ast zu röntgen, ist definitiv etwas, was ich noch nie im Leben gemacht habe“, berichtet Zak Mertz, Geschäftsführer des New England Wildlife Center gegenüber The Dodo. Auch wenn es kurios ist, erfüllt die Aktion seinen Zweck. Die Röntgenbilder enthüllen, wer hinter den Lauten steckt. Es sind Eulenbabys, die wie durch ein Wunder unverletzt geblieben sind.

Eulenbabys stecken in kaputtem Baum – Vorsicht beim Bäume fällen im Frühjahr

Für die Mutter der jungen Eulen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Tierärzte mussten sie erlösen. Den Fall nutzt das Cape Wildlife Center, um zu sensibilisieren. „Dies ist eine herzzerreißende Geschichte, aber eine gute Erinnerung für uns alle, wenn wir Baumarbeiten durchführen müssen.“ Mit diesen Worten startet der Beitrag der Tierschützer.

„Wir haben uns kurzfristig um die vier jungen Eulen gekümmert und arbeiten mit Partnern zusammen, um für sie geeignete Auffangnester zu finden, in denen sie mit wilden Euleneltern zusammen sein und alle notwendigen Fähigkeiten und Verhaltensweisen erlernen können, die sie für ein Leben in der freien Natur benötigen“, heißt es auf Facebook weiter.

In dem Beitrag rufen die Tierschützer auch zu mehr Vorsicht auf: Wer im Frühjahr Bäume fällen muss, solle zuvor innehalten und prüfen. Denn Astlöcher, Höhlen und Hohlräume eignen sich hervorragend als Lebensraum für Wildtiere, wie zum Beispiel Höhlenbrüter. Und für all jene, die eine Eule finden, hat Mertz noch einen guten Tipp: Treten Sie 15 bis 20 Minuten zurück und schauen, ob Sie ein Elternteil in der Nähe sehen. Sollte das nicht der Fall sein, rät der Fachmann eine Wildtierbehörde anzurufen. Diese könne helfen, ohne in den natürlichen Prozess einzugreifen oder dem Tier zu schaden.