„49-Euro-Ticket maximal ausgereizt“: Cowboy steigt mit Pferd in die Bahn

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Über diesen seltenen Fahrgast staunen die Menschen in der Bahn nicht schlecht. Im Netz amüsiert der skurrile Vorfall mittlerweile tausende User.

Es ist ein typischer Montagmorgen, mitten im baden-württembergischen Fellbach, nordöstlich von Stuttgart. Die Bahn fährt ihren alltäglichen Weg. Fahrgäste steigen an den Haltestellen ein und aus. Alles wie immer also. Bis plötzlich ein höchst ungewöhnlicher Fahrgast die Bahn betritt.

Die Menschen in der Bahn können ihren Augen womöglich kaum trauen als sie sehen, wie ein Mann mit seinem Pferd einsteigt. Lässig führt er den Vierbeiner an den Zügeln in die Bahn. Fahrgast und Instagram-User „gerome0711“ zückt sein Smartphone und hält die kuriose Szene fest. Eine ähnliche Begegnung hatte auch eine Busfahrerin in Berlin als ein Fuchs bei ihr mitfahren wollte.

Sein Video schickt er kurz darauf an „stuttgarter.meme“, wo der Clip auf Instagram veröffentlicht wurde. Seitdem geht die Aufnahme viral und hat mehr als 88.000 Likes bekommen. Über 700 Kommentare sammeln sich darunter. In einem davon heißt es von „stuttgarter.meme“, dass das Pferd nicht ganz reingepasst hätte und Mann und Pferd dann doch selber laufen mussten.

„49-Euro-Ticket maximal ausgereizt“: Entscheidung liegt am Ende beim Bahnfahrer

Mit der Bahnfahrt hat es dann also doch nicht so ganz geklappt. Aber dürfen Pferde überhaupt in die Bahn? Die Stuttgarter Zeitung hat bei einer Sprecherin des Stuttgarter Straßenbahn Unternehmens nachgefragt. „Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht – was in diesem konkreten Fall auch für das Pferd selber gilt“, heißt es in der Antwort. „Die Entscheidung, welche Tiere oder Gegenstände mitgenommen werden dürfen, liege am Ende jedoch immer bei dem Fahrer der Stadtbahn.“ Einen Horror-Pferde-Transport musste die Polizei stoppen.

Auf Instagram feiern die User den Cowboy und sein Pferd. Zu dem Clip finden sich einige witzige Gedanken. Manche User äußern sich aber auch kritisch zu der Aktion des Mannes.

„Hat das Pferd eigentlich reserwiehert?“

„Das tollste war die Stellungnahme des Verkehrsverbundes: Der Transport von Pferden ist nicht explizit ausgeschlossen - das entscheidet der Fahrer 🤣🤣🤣.“

„Sorry, dass ich zu spät auf der Arbeit bin. Kam an dem Pferd in der Bahn nicht vorbei.“

„Finde ich nicht gut, wenn das Pferd flüchten will, na dann Mahlzeit!!“

„Wo ist’s Äffle?“

„Das Pferd heißt Pferd, weil es fährt.“

„Aber wehe du nimmst um 16 Uhr ein Fahrrad mit, dann gibt‘s eine Durchsage😂.“

„Das is einfach nur gefährlich.“