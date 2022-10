Frau macht Hund von Leine los – plötzlich stürzt er an der Klippe ab

Von: Sina Lück

Teilen

Eine Stunde lang muss Bonnie auf dem Felsvorsprung ausharren. © Facebook (Essex County Fire and Rescue Service)

Eigentlich sollte Hündin Bonnie beim Gassigehen nur ein wenig frei herumlaufen. Doch plötzlich bangt ihre Besitzerin um das Leben des Vierbeiners.

Diesen Spaziergang werden Hündin Bonnie und ihre Besitzerin vermutlich nie wieder vergessen. Denn die gemeinsame Gassirunde in der britischen Grafschaft Essex entwickelte sich plötzlich zu einem unvorstellbaren Albtraum, in dem es für den kleinen Shih Tzu um Leben und Tod ging. Ob die Feuerwehr den Hund von der Klippe retten kann, verrät Landtiere.de.

In der Nähe einer Klippe lässt die Frau ihre Hündin von der Leine. Kurze Zeit später dann der Schock: An einer Kante verliert Bonnie den Halt und stürzt etwa zehn Meter hinab in die Tiefe. Dabei hat der ein Jahr alte Shih Tzu noch Glück im Unglück. Denn die Felsen an der britischen Küste messen rund 50 Meter. Hilflos sieht die Besitzerin zu, wie ihr ängstlicher Hund auf einem Felsvorsprung kauert.