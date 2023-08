„Guten Freunden gibt man ein Küsschen“: Kälber schlabbern Hund ab – der genießt die Liebe in vollen Zügen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Im Kuhstall sind Border Collie Nero’s beste Freunde, zwei Kälber, zu denen er eine innige Verbindung hat. Er genießt sichtlich ihre Zuneigung.

Der Border Collie, eine Hunderasse mit beeindruckenden Fähigkeiten, ist traditionell als Hütehund bekannt. Ursprünglich gezüchtet, um Schafe und Viehherden zu hüten, zeichnen sich diese intelligenten und agilen Hunde durch ihre Fähigkeit aus, Anweisungen präzise umzusetzen und in jeder Situation äußerst aufmerksam zu sein. Doch auch der fleißigste Hütehund braucht mal eine Pause und natürlich Liebe. Border Collie Nero scheint dafür sehr gerne seine Freunde im Kuhstall zu besuchen, wie ein TikTok Video zeigt.

TikTok-Video der Tierfreundschaft erobert die Herzen der User

Der herzerwärmende Clip erobert die Herzen von Tierfreunden im Sturm. Der User „andressaloisespeck“ teilt den bewegenden Moment, der eine außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Border Collie und zwei jungen Kälbern zeigt. Im Video zu sehen ist der freche Hütehund Nero, wie ihn „andressaloisespeck“ beschreibt, der in seinem ganz persönlichen „Paradies“ schwelgt.

Wie das aussieht? Es ist ein Stall, in dem neben weiteren Kühen zwei Kälber stehen und den Hund mit Küsschen überschütten. Sie schlabbern Nero von beiden Seiten eifrig über das Gesicht. Der flauschige Vierbeiner lässt all das nur zu gern über sich ergehen und genießt die Liebe, die er in diesem Moment bekommt, in vollen Zügen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Border Collie lebt im Kuhstall sein „bestes Leben“

Das herzliche Zusammenspiel erinnert die TikTok-Community an den Ausdruck „sein bestes Leben leben“. Ein TikTok-Nutzer, kommentiert: „Ich wette, es erinnert ihn daran, ein Babyhund zu sein.“ Ein anderer User fügt hinzu: „Da lebt jemand sein bestes Leben“, was ein weiterer User als „Spa Time“ beschreibt. In einem anderen Kommentar heißt es zutreffenderweise: „Guten Freunden gibt man ein Küsschen“.

Die 17 weltweit größten Hunderassen Fotostrecke ansehen

Dass Border Collie Nero liebend gern Zeit im Stall bei Kühen verbringt, zeigen weitere Videos von „andressaloisespeck“. Regelmäßig genießt der Hund den Kontakt zu den viel größeren Vierbeinern. Der Clip mit den zwei Kälbern hat bereits über 233.000 Likes bekommen und zeigt damit erneut, wie sehr ungewöhnliche Tierfreundschaften die Herzen der Menschen berühren. Anbei eine kleine Auswahl weiterer Kommentare.

„Doppeldecker 🥰🥰Streicheinheiten🥰🥰so ist es, wenn man süß ist❤️🥰👍🏻👍🏻.“

„😃 OMG so süß!🥰🥰🥰🥰.“

„Die schönste Sache der Welt 🤩😍😍😍😍.“

„Ich fühle mich so geliebt, dass es gut für mich ist“ 🥰

„Sehr schön, diese Liebe!🥰“

„Er ist total glücklich 😂💓💓💓.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.