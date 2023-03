Frosch wohnt wie im Paradies – jemand hat ihm ein kleines Haus gebaut

Von: Anna Katharina Küsters

Auf TikTok zeigt ein User, wie es sich ein Frosch in seinem Zaun gemütlich macht. Er will dem Tier helfen und baut ihm ein Paradies.

Oftmals leben Frösche in der Nähe eines Tümpels oder Teichs und verstecken sich dabei im Dickicht. Da Frösche jedoch auch kein Problem damit haben, sich ihren Lebensraum in manchen Gebieten mit dem Mensch zu teilen, finden sie auch schon mal ungewöhnlichere Unterschlupforte. Auf TikTok hatte ein User einen Frosch entdeckt, der sich in seinem Zaun eingerichtet hatte. Daraufhin baute er dem Frosch ein Dach über seiner Zaunwohnung als Regenschutz und das Netz war begeistert. Mittlerweile hat sich der Bau noch weiterentwickelt.

Frosch wohnt im Zaun – Mann baut ihm ein kleines Haus

TikTok-User Dazza hat schon über 750.000 Follower und das alles nur wegen eines Frosches. Ein Frosch, den Dazzas Community Frod taufte und der bei Dazza in den Zaun zu seinem Grundstück eingezogen war. Er filmte das Tier, wie es regelmäßig in den ausgehöhlten Zaun kletterte und entschied sich, Frod ein Dach zu bauen. Das teilte er auf TikTok und bekam direkt massig Unterstützung. So viel Unterstützung, dass Dazza sein Dach-Projekt bald erweiterte. Wie er in seinem TikTok-Video erzählt, vereinfachte er den Zugang zum Zauneingang unter dem Dach und ergänzte eine kleine Terrasse.

Das Netz stand Kopf vor Freude über die Erweiterung des Froschhauses:

„Ich bin so gefesselt von dem Frosch-Haus 🥰.“

„Ahhh... das ist wie ein Frosch-Theme-Park, ich liebe es.“

„JA, als Nächstes braucht er eine Bar LOL.“

„Ernsthaft, ich liebe die Story von Frods Haus.“

Einige forderten sogar einen Pool für den kleinen Bewohner. Also kreierte Dazza einen kleinen Pool mit Pflanzen darin, den er auf den Zaun stecken konnte. Frod liebte sein neues Zuhause so sehr, dass er bald nicht mehr allein war, sondern seine Froschfreunde zu einer kleinen Poolparty einlud. Bis ein Opossum auftauchte und die Froschbande in Gefahr zu bringen schien.

Frosch wohnt im Zaun: Froschnachwuchs und neue Freunde

Aus Angst, das Opossum könne Frod etwas antun, baute Dazza einen Notfallkäfig, in den sich die Frösche beim Angriff des Opossums in Sicherheit bringen konnten. Das Opossum tauchte wieder auf, doch ließ die Frösche in Ruhe. Es wollte nur etwas aus dem Pool trinken. Das Netz taufte das Opossum King Julian und er gehörte ab sofort mit zur Runde.

Dazza erweiterte das Froschhaus um einen weiteren kleinen Pool und einen Teich, aus dem Pflanzen nach oben wuchsen. Frod fühlte sich so wohl, dass er sich eine Partnerin suchte und neue Froschbabys entstanden. Kurz darauf tauchte das Opossum King Julian mit seinem Weibchen auf und es stellte sich heraus, dass auch sie schwanger war. Queen Julia – wie die TikTok User das Opossum-Weibchen tauften – und ihr Junges lassen sich seither jede Nacht per Livestream dabei beobachten, wie sie fressen und die Frösche besuchen.