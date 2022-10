Frühjahr entscheidend – Insektion-Invasion in 2023

Von: Sarah Isele

Die Winter werden immer milder. Bedeutet das, dass durch die fehlende Kälte weniger Insekten im Frühjahr unterwegs sind? Lesen Sie hier, warum es Zeit wird, mit einem bekannten Mythos zu brechen:

„Kältere Winter bedeuten weniger Insekten im Frühjahr“, das ist eine ungeschriebene Regel, die jeder kennen dürfte. Gerade jetzt, bei den milden Wintern der letzten Jahre hört man immer wieder den Satz „Es gibt nur so viele Insekten, weil der Winter so warm war“. Doch ist dieser Mythos wahr oder einfach nur frei erfunden?

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was es mit dem Insekten-Mythos auf sich hat.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland kennen und glauben den Mythos, dass ein besonders kalter Winter zu weniger Insekten im Frühjahr führt. Doch es handelt sich hierbei um einen weit verbreiteten Irrtum. (rah)