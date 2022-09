Füchse in den Städten: In Schwabing zehnmal so hoch wie im Bayerischen Wald

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Füchse erobern immer häufiger die Städte. Auf der Suche nach Nahrung sind sie dort öfter anzutreffen als in so manchen Waldgebieten.

Ob Berlin oder München – immer mehr Großstädte zählen neue tierische Bewohner. Und zwar besonders schlaue: Füchse. Mehr denn je zieht es die pelzigen Wildtiere auch in Deutschlands Metropolen. Der Grund: Sie fühlen sich an verkehrsreichen Orten vermeintlich sicher und profitieren von einem übermäßigen Nahrungsangebot.

Füchse in den Städten: In Schwabing mehr als im Bayerischen Wald

Immer häufiger in der Stadt anzutreffen: der Fuchs. (Symbolbild) © Nature Picture Library/Imago

Füchse im Wald anzutreffen, scheint von gestern zu sein. Heute sind sie nicht selten mitten in Berlin im Bus zu finden oder auch mal beim Picknick im Botanischen Garten anzutreffen. In München zum Beispiel sind die Tiere mittlerweile sogar deutlich stärker verbreitet als in der freien Wildbahn. „In München-Schwabing ist die Fuchsdichte zehn bis 15 Mal höher als im Bayerischen Wald“, berichtet Wildtierexpertin Sophia Kimmig gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und ergänzt, dass „Schätzungen zufolge in Berlin etwa 5.000 bis 12.000 Füchse leben“. Ein Braunbär in Bayern blieb jedoch lieber im Wald.

Insgesamt seien im ländlichen Raum Deutschlands im Schnitt 0,5 bis 1,5 Füchse pro Quadratkilometer anzutreffen. Interessant sind Städte für die Wildtiere, insbesondere wegen ihres Nahrungsangebots. „Füchse ernähren sich hauptsächlich von Mäusen, aber auch Ratten und Regenwürmern, gern auch von Fallobst in den Gärten und Abfällen der Menschen“, so Kimmig.

Füchse in den Städten: Die Landraubtiere sind sehr anpassungsfähig

Ihre enorme Anpassungsfähigkeit zeichnet die Landraubtiere aus. „Füchse halten extrem viele verschiedene Temperaturen aus. Auch Hitze stecken sie gut weg“, erklärt die Expertin. Seinen Flüssigkeitsbedarf decke der Fuchs hauptsächlich über Mäuse. Viel Grün zum Leben brauche er allerdings nicht. Wichtiger sind Rückzugsmöglichkeiten wie Brachflächen und eingezäunte Gelände und vor allem Bereiche ohne Menschen. Denn vor denen hat der Fuchs eine große Scheu. Ein Fuchswelpe hingegen bittet eine Familie um Hilfe.

Füchse in den Städten: Scheu vor Menschen wird zur Gefahr

Die Scheu vor dem Menschen rührt daher, dass Füchse seit Jahrhunderten gejagt werden und zwar in Deutschland noch stärker als woanders in Europa. „Pro Jahr werden etwa 450.000 Füchse in Deutschland erlegt“, sagt Kimmig. Wissenschaftlich gesehen ist das allerdings eine fragwürdige Praxis: Untersuchungen hätten bereits gezeigt, dass sich Fuchspopulationen durch Nahrung und soziale Strukturen selbst regulieren. Im Rahmen eines illegalen Handels sollten Fuchswelpen verkauft werden.

Ihre große Angst vor dem Menschen bringt Füchse sogar unbewusst in Gefahr. Denn im Gegensatz zum Menschen wirkt ein Auto auf die Tiere harmlos, weswegen sie sich häufig an verkehrsreiche Orte zurückziehen. „Oft bezahlen sie das mit dem Leben“, so Kimmig. Von daher werden Füchse in Städten gerade mal bis zu zwei Jahre alt. In der Natur hingegen könnten sie bis zu neun Jahre leben. Für den Mensch werden die Tiere nicht gefährlich. In Berlin konnte seit 30 Jahren kein Fuchsbandwurm mehr nachgewiesen werden und auch gebe es seit Jahrzehnten keine Tollwut mehr in der Stadt, berichtet Derk Ehlert, Wildtierexperte der Umwelt-Senatsverwaltung Berlin. Zwischenfälle gäbe es nur selten und seien auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen.