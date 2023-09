Mann führt fliegende Gans an der Leine „spazieren“: Autofahrer filmt kuriose Szene

Straße überflogen

Hunde, die Gassi geführt werden: kein spannender Anblick. Welchen Gassi-Gang ein Autofahrer in den USA gefilmt hat, bleibt dagegen im Gedächtnis.

Ein Mann führt eine weiße Gans spazieren: Was erfunden klingt, trägt sich anscheinend täglich in Los Angeles, USA, zu. Ein älterer Mann mit längerem weißen Haar ist dort regelmäßig im Viertel Orange mit seinem etwas anderen Haustier unterwegs: einer weißen Gans. Ein kleines Geschirr umgelegt und schon geht es los: Die Gans watschelt wie selbstverständlich neben ihrem „Herrchen“ her.

Ein Autofahrer traute seinen Augen kaum, als er das ungleiche Gespann spazieren gehen sah. Er zückte die Kamera und filmte, wie die zwei eine Straße überquerten. Als ob die Gans ihr Bestes geben wollte für eine gelungene Aufnahme, fing sie auf der Straße plötzlich das Fliegen an – noch immer an der Leine.

Gänse als Haustiere halten – nur unter bestimmten Bedingungen

Eine Gans an der Leine, die in der Großstadt Gassi geführt wird: Ein Anblick, der nicht an artgerechte Haltung denken lässt. Aber je nachdem, wie der weißhaarige Herr lebt, könnte sein Zuhause ein wahres Eldorado für seine Gans sein. Denn man kann Gänse sehr wohl als Haustiere halten.

Doch bevor Sie sich Gänse zulegen, sollten Sie folgende Dinge über die sozialen und intelligenten Tiere wissen und sich nur für die Haltung entscheiden, wenn Sie deren Bedürfnissen gerecht werden können.

Platzbedarf: Gänse benötigen ausreichend Platz zum Grasen, Herumlaufen und Ausruhen. Ein sicher umzäunter Bereich ist wichtig, um sie vor Raubtieren zu schützen.

Gänse benötigen ausreichend Platz zum Grasen, Herumlaufen und Ausruhen. Ein sicher umzäunter Bereich ist wichtig, um sie vor Raubtieren zu schützen. Soziale Tiere: Gänse sind sehr soziale Tiere und sollten in Gruppen gehalten werden, idealerweise mit anderen Gänsen oder Enten. Einzelne Gänse können sich einsam fühlen und Verhaltensprobleme entwickeln.

Gänse sind sehr soziale Tiere und sollten in Gruppen gehalten werden, idealerweise mit anderen Gänsen oder Enten. Einzelne Gänse können sich einsam fühlen und Verhaltensprobleme entwickeln. Fütterung: Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Gras, Pflanzen und Körnern. Es ist wichtig, ihnen eine ausgewogene Ernährung anzubieten, die ihren Nahrungsbedürfnissen entspricht.

Die Tiere ernähren sich hauptsächlich von Gras, Pflanzen und Körnern. Es ist wichtig, ihnen eine ausgewogene Ernährung anzubieten, die ihren Nahrungsbedürfnissen entspricht. Wasser: Gänse benötigen Zugang zu sauberem Wasser zum Trinken und Baden. Ein Teich oder ein Planschbecken kann hierfür geeignet sein.

+ Gänse können sehr anhänglich sein und sich regelrecht auf „ihren“ Menschen fixieren. © Imago

Schutz: Gänse benötigen einen sicheren Unterschlupf, um sich vor Witterungseinflüssen und Raubtieren zu schützen. Dies kann ein Stall oder ein Schuppen sein.

Gänse benötigen einen sicheren Unterschlupf, um sich vor Witterungseinflüssen und Raubtieren zu schützen. Dies kann ein Stall oder ein Schuppen sein. Gesundheitsvorsorge: Wie bei jedem Haustier ist es wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass Ihre Gänse gesund sind.

Wie bei jedem Haustier ist es wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass Ihre Gänse gesund sind. Zutraulichkeit: Mit Geduld und regelmäßigem Umgang können die Tiere sehr zutraulich werden, besonders wenn sie von jungem Alter an sozialisiert werden. Dennoch sind sie oft von Natur aus vorsichtiger als beispielsweise Hunde oder Katzen.

Mit Geduld und regelmäßigem Umgang können die Tiere sehr zutraulich werden, besonders wenn sie von jungem Alter an sozialisiert werden. Dennoch sind sie oft von Natur aus vorsichtiger als beispielsweise Hunde oder Katzen. Lautstärke: Gänse können laut sein, besonders wenn sie sich bedroht oder gestört fühlen. Dies sollte bei der Platzierung ihres Lebensraums berücksichtigt werden, um eventuelle Störungen für Nachbarn zu minimieren.

Gänse können laut sein, besonders wenn sie sich bedroht oder gestört fühlen. Dies sollte bei der Platzierung ihres Lebensraums berücksichtigt werden, um eventuelle Störungen für Nachbarn zu minimieren. Rechtliche Bestimmungen: Bevor Sie Gänse als Haustiere halten, sollten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen überprüfen. In einigen Gebieten könnte es Vorschriften geben, die die Haltung von Nutztieren in Wohngebieten einschränken.

„Schwebemodus=ein“: Gans-Gassi-Gang begeistert Instagram-Nutzer

Das Video, das auf Instagram zu bestaunen ist, hat bereits über 210.000 Gefällt-mir-Markierungen. Die User amüsieren sich und einige geben auch Tipps ab, warum die Gans über die Straße fliegt und nicht geht. Eine Auswahl der Kommentare unter dem Post:

„Wo siehst du dich in fünf Jahren“

„Während des Überquerens: Schwebemodus=ein“

„Das ist in Old Town Orange in Kalifornien. Er macht das jeden Tag“

„Vielleicht war der Asphalt des Zebrastreifens so heiß, dass die Gans flog, um sich nicht die Füße zu verbrennen.“

„Es tut mir leid, aber welche Art von Macht haben Sie, um ein Kobra-Huhn zu zähmen?“

„Er hat ihn definitiv hochgehoben, als sie die Straße überquerten. Eine clevere Methode, um sicherzustellen, dass die Fahrer es sehen können.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.

