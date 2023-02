Gartentipps für den März: Gemüse anbauen

Von: Sarah Isele

Teilen

Kopfsalat kann bereits im März ausgesät werden, um ihn dann im Mai zu ernten. © IMAGO/Mario Martinez

Wer seinen Garten schön haben will und das ein oder andere anpflanzen möchte, sollte bereits im März mit der Gartenarbeit beginnen. Lesen Sie hier, was man diesen Monat schon erledigen kann:

Mehr zum Thema Gartentipps für den März: Diese Dinge kannst Du jetzt schon erledigen

Wer einen eigenen Garten hat, möchte, dass dieser pünktlich zum Frühjahr und für den Sommer bestens gepflegt und ausgestattet ist. Dabei werden bereits im März die Weichen für die Entwicklung des Gartens gestellt. Wer Hortensien sicher durch den Winter gebracht hat und den Garten für das Frühjahr vorbereiten möchte, sollte schon im März diese Dinge erledigen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, welche Gartentipps jetzt im März besonders wichtig sind.

Wer seinen Garten für Frühjahr und Sommer schön haben will, sollte bereits im März mit der Gartenarbeit beginnen. Es gibt nämlich bereits in diesem Monat einiges zu tun, um die Grünanlagen rund ums Haus so schön wie möglich zu gestalten.