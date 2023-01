Gefährlicher Heißhunger: Katze frisst 38 Haargummis

Von: Marten Kopf

Teilen

Katzen tun manchmal seltsame Dinge. Und manchmal gefährliche. Manchmal so gefährlich, dass selbst die berühmten sprichwörtlichen neun Leben nicht ausreichen. Lesen Sie hier die ganze Geschichte:

Mehr zum Thema Not-OP im Tierheim – Katze verschluckt 38 Haargummis

Charleston/South Carolina - Rund 16,7 Millionen Katzen leben in Deutschland. Damit stehen die Stubentiger hierzulande unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Haustiere. Neun Leben sagt man den Vierbeinern nach. Und wer selbst Katzen hat, weiß, woher dieser Glaube kommt. Der weiß, dass die Vierbeiner nicht immer einfach nur süß sind, sondern manchmal auch ziemlich seltsame Dinge tun. Und manchmal gefährliche Dinge. Mitunter so gefährlich, dass nicht mal die sprichwörtlichen neun Leben ausreichen. Juliet ist so eine Katze. Naja… Juliet war so eine Katze.

Die Geschichte von Katze Juliet, die sage und schreibe 38 Haargummis fraß, erzählt LUDWIGSHAFEN24.

Charleston liegt in South Carolina, einem Bundesstaat an der Südostküste der USA. Etwa 150.000 Menschen leben hier, man darf davon ausgehen, dass auch die ein oder andere Katze in Charleston zu Hause ist. Juliet jedenfalls war es. (mko)