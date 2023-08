„Poppys Moment ist endlich da!“ Hündin wartet sehnlich darauf, dass Welpen endlich groß genug zum Spielen sind

Ein Golden Retriever, der seit Wochen darauf wartet, dass seine Mitbewohner, einige Welpen, endlich groß genug zum Spielen sind, bringt die Herzen der TikTok-User zum Schmelzen.

Geduldig sitzt Poppy, eine Golden Retriever Hündin, am Kinderbett ihrer kleinen Geschwister. In regelmäßigen Abständen schaut sie über den Holzzaun, um herauszufinden, ob ihr großer Tag endlich gekommen ist – der Tag, an dem sie mit den kleinen Welpen toben und tollen kann. Dieses niedliche Video hatte @our.golden.gang vor Kurzem auf TikTok gepostet.

In der Hoffnung, dass die Kleinen endlich mit ihr spielen können, bringt Poppy hin und wieder sogar ihre Spielzeuge mit. „Bei jeder sich bietenden Gelegenheit“ schaut sie ihnen mit einem herzerwärmenden Hundeblick beim Wachsen zu. Schließlich wird die aufgeregte große Schwester belohnt und darf die Kleinen mit zärtlichen Küssen begrüßen.

Nach Wochen des ungeduldigen Wartens ist es so weit und die kleinen Welpen haben endlich genug Kraft, um mit Poppy in ihre verspielte Teenager-Phase zu starten. „Endlich ist der beste Tag in Poppys Leben da“, schreiben die Besitzer zu dem bezaubernden Clip, der inzwischen knapp drei Millionen Mal aufgerufen und fast 280.000 Mal mit einem Herz markiert wurde. „Es geht nichts über die Liebe einer großen Schwester“, schreiben die Hundeeltern unter dem Video.

Golden-Retriever-Wurf – goldene Fellknäuel des Glücks

Im Durchschnitt erblicken bei einem Golden-Retriever-Wurf etwa acht Welpen das Licht der Welt, die Zahl würde jedoch zwischen vier und zwölf Retrieverbabys schwanken, so Newsweek. Auch wenn Golden Retriever als Inbegriff familienfreundlicher Hunde gelten, würden die Welpen von klein auf dennoch eine konsequente Erziehung und eine gute Ausbildung benötigen. Bereits ab einem Alter von acht Wochen solle man mit dem Training beginnen. Nur so könne man Regeln, Grenzen und Routinen etablieren und dem Hund vermitteln, was akzeptabel ist und was nicht.

Im Alter zwischen zwei und sechs Monaten entwickeln sich die Welpen schnell. Unerwünschte Verhaltensweise können vermieden werden, wenn die Kleinen lernen, durch Bellen oder andere Signale zu kommunizieren. Durch die Sozialisierung wird außerdem das Vertrauen der Welpen in Gruppen gestärkt. Auf eine Phase, in der die Minihunde sehr brav sind, folgt im Alter von sechs bis 18 Monaten eine „Phase der jugendlichen Rebellion“, wie Newsweek sie nennt. In dieser Zeitspanne würde es darum gehen, auf dem Fundament der ersten Wochen aufzubauen.

Es sei dann beispielsweise angebracht, den Goldie-Welpen Befehle zum Fallenlassen von Gegenständen beizubringen, die sie nicht in ihrem Maul herumtragen sollen, da Golden Retriever das mit Vorliebe tun. Ab einem Alter von etwa 18 Monaten nähern sich Golden Retriever schließlich der Reifephase. Sie haben dann gelernt, Regeln zu verstehen und wissen um die Bedeutung des grundlegenden Gehorsams. Hinzu kommen nun Merkmale von Individualität. Außerdem ist die emotionale Entwicklung jetzt abgeschlossen.

Poppy lehrt ihre Welpen-Geschwister das Goldie-Sein

Die süßen Welpen im viralen TikTok-Video haben noch eine aufregende Reise vor sich. Doch im Moment dreht sich alles um das Spielen. Poppy wird ihnen zweifellos nicht von der Seite weichen und ihnen das Goldie-Sein ganz bestimmt beibringen.

Die Menschen in den sozialen Medien können nicht genug von Poppy bekommen – ihre sanfte Art und ihr geduldiges Temperament begeistern die Herzen. Trotz ihrer Ungeduld, mit ihren Geschwistern zu toben, zeigt sie sich als fürsorgliche große Schwester. Das Posting hat bereits über 1.400 herzliche Kommentare erhalten, die Poppy für ihre liebevolle Rolle loben.

„Ich möchte den Schnelldurchlauf sehen, in dem sie alle sie in den Wahnsinn treiben oder sie einfach nur herumjagen und spielen.“ Die Antwort haben die Besitzer schließlich gepostet.

