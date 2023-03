„Das zerreißt mich“: Video zeigt die letzten, liebevollen Momente zwischen Hund und Herrchen

Von: Anna Katharina Küsters

Von geliebten Tieren Abschied zu nehmen, ist die traurigste Erfahrung, die Haustierbesitzer machen müssen. Auf TikTok hat ein User diesen letzten Schritt festgehalten.

Jedes Leben ist endlich, leider auch das von Haustieren. Der Punkt, an dem sich Haustier und Besitzer voneinander trennen müssen, ist für die Besitzer meist ein sehr trauriger und ganz vergessen werden sie ihren geliebten Hund, ihre Katze oder aber auch ihren Fisch oder ihre Maus nie. Besonders aufwühlend ist es, wenn das Haustier nicht eines natürlichen Todes stirbt, sondern der Tierarzt es einschläfern muss. Ein TikTok-User hat auf einem Video die letzten Momente mit ihm und seinem Tier dokumentiert.

„Die letzte Umarmung ist das schlimmste Gefühl“

Ein Alaskan Malamute im Sonnenuntergang. (Symbolbild) © Mehaniq/Imago

Ein „Auf Wiedersehen“ ist in manchen Situationen im Leben nicht möglich. So traurig und schrecklich es für alle Beteiligten ist, so erlösend kann es für das Haustier sein, wenn es beim Tierarzt ruhig einschlafen kann und nicht mehr aufwachen muss. Krankheiten und Gebrechlichkeit im Alter suchen nicht nur Menschen heim, sondern auch Hunde, Katzen und andere Haustiere, wie zum Beispiel den Alaskan Malamute Hutch von TikTok-User Johnny.

Letzter Abschied vom Hund: TikTok-User trauern mit Besitzer

Der Mittdreißiger Johnny lebt in Amerika mit seiner Frau und zwei Malamutes zusammen. Auf seinem TikTok-Kanal „Manwith2dogs“ zeigt er seinen Followern seinen Alltag und seine Liebe zu seinen beiden Hunden. Von einem der beiden musste er sich nun aber für immer verabschieden: In einem Video zeigt er, wie er sich von seinem geliebten Vierbeiner Hutch verabschiedet.

Selbst Menschen, die Johnny und seinen Hund noch nicht lange verfolgen, macht der Anblick traurig. Seine User fühlen mit ihm und bezeugen ihre Trauer:

„Es tut mir so Leid.“

„Tut mir so Leid! Komm gut über die Regenbogenbrücke süßer Schatz 🕊🌈🐶.“

„Musste es vor 3 Wochen meine schäferhundhünden gehen lassen 🥺💔😔.“

„Wie er sein Halsband auszieht das zerreißt mich 😭😭 Mein Beileid hoffe er kommt gut über die Regenbogenbrücke 🥺🥺❤️.“

Und auch Johnnys zweiter Hund trauert mit. Denn wie Johnny festhält, frisst sein anderer Hund in den Tagen nach Hutchs Tod nur wenig bis gar nichts, ist niedergeschlagen und jault. Doch auch diesem Hund nimmt sich die TikTok-Gemeinschaft an und schickt Johnny Leckereien und andere Geschenke für seinen Hund Tan.