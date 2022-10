Haustier zu Hause einschläfern lassen: Hier fühlt es sich am wohlsten

Von: Jasmin Farah

Ein Haustier zu Hause einschläfern zu lassen, birgt viele Vorteile, kostet aber auch mehr. (Symbolbild) © Bea Vera/Imago

Wenn das Ende naht, finden sich viele Haustiere beim Tierarzt in der Praxis zum Einschläfern ein. Doch es gibt gute Gründe, es zu Hause tun zu lassen.

Zu Hause ist es am schönsten: So empfinden allerdings nicht nur Menschen, sondern auch (Haus-)Tiere, wenn sie sich bei ihrem Besitzer wohlfühlen. Ist es kuschlig-warm dort, gibt es Rückzugsorte, wo sie ungestört sein können oder sogar kleine Verstecke, sind auch Fellnasen begeistert, wenn sie von Streifzügen oder dem Gassi gehen nach Hause kommen. Doch irgendwann ist jede schöne gemeinsame Zeit zu Ende. In vielen Fällen wird das Einschläfern Thema, besonders dann, wenn der Vierbeiner sehr leiden muss, weiß landtiere.de.

Um ihm die unerträglichen Schmerzen zu ersparen, entschließen sich Besitzer dazu, ihn friedlich einschlafen zu lassen. Diese letzte Aufgabe übernimmt in der Regel ein Tierarzt in seiner Praxis. Doch viele finden diesen Gedanken sehr unpersönlich und wünschen sich, dass letzterer zu ihnen nach Hause kommt. Das kostet zwar deutlich mehr als in der Praxis (zwischen 100 und 200 Euro), da für den Tierarzt Fahrtkosten anfallen, hat aber viele Vorteile. Schließlich ist das Zuhause der Ort, mit dem Besitzer und Haustier schöne Erinnerungen verbinden. Hier kann es sich besser entspannen und fühlt sich nicht so gestresst wie in einem sterilen, fremden Raum.