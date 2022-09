Frau geht mit „Biest“ spazieren: Netz weiß nicht, ob „Hund oder Wolf“

Hund, Wolf oder gar Hyäne? Eine Frau ist fassungslos, als sie plötzlich ein riesiges Tier an der Seite einer anderen Frau sieht. Nun rätselt das Netz.

Es gibt viele verschiedene Hunderassen. Manche von ihnen kommen nicht in jedem Teil der Welt vor. Dementsprechend ist ein Anblick einer exotischen Rasse für viele Umstehende ein besonderes Erlebnis. Manche rätseln dann, um was es sich dabei handelt. Schwieriger ist es allerdings, wenn es Mischlinge sind. Dann ist es schwer, auszumachen, woher das Tier stammt. Doch was jetzt eine Frau im US-Bundesstaat Florida erlebt hat, schlägt dem Fass den Boden aus. Was ist passiert?

Frau geht mit riesigem „Biest“ Gassi: Netz rätselt, um was es sich handelt

Die junge Frau namens Laura Calvillo sitzt gerade im Auto auf einem Parkplatz. Da beobachtet sie etwas Seltsames: Eine gebrechliche Frau mit Stock geht an ihr an der viel befahrenen Hauptstraße vorbei. An der Leine hält sie ein Tier, das einem Hund sehr ähnlich sieht. Oder doch nicht? Die junge Mutter ist zwar neugierig, traut sich aber aufgrund der „riesigen“ Größe des Vierbeiners nicht, ihr Auto zu verlassen.

Stattdessen nimmt sie einen kurzen Videoclip auf, den sie schließlich auf ihrem persönlichen Instagram-Account postet. Ihr Video verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. Das Video wird unzählige Male kommentiert, viele User wollen wissen, welches Tier es ist. Während die einen es für ein „Biest“ halten, gehen andere pragmatischer an die Sache heran.

Frau geht mit riesigem „Biest“ Gassi: Ist es ein Wolfshund?

Einer fragt etwa, ob es sich um „einen Wolf oder Hund“ handele. Andere wiederum kommentieren das Profil bzw. Aussehen des großen Tieres, das ein gräuliches, zotteliges Fell aufweist. Manche glauben sogar, darin eine Hyäne zu erkennen. Andere wiederum vermuten, dass es sich um einen irischen Wolfshund handelt, die auch als „freundliche Riesen“ bekannt sind. Er zählt zu den größten Hunden der Welt und wurde früher im Mittelalter zur Wolfs- und Bärenjagd eingesetzt. Doch heute gelten sie als liebe Familienhunde, ebenso wie die schottischen Hirschhunde.

Ist das Tier, das da ganz entspannt neben der Frau spazieren geht, etwa eine Mischung dieser beiden Rassen? Gut möglich, meinen einige Instagram-User. Doch fragen kann Calvillo die Besitzerin leider nicht mehr. Eines steht zumindest fest: Die ältere Dame muss sich zumindest keine Sorge vor möglichen Angreifern mit diesem Beschützer an ihrer Seite machen!