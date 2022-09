„Die Höhle der Löwen“ (Vox): „NAGOS“ – nachhaltiger Snack für Mensch und Hund

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der nachhaltige und vegane Linsensnack „NAGOS“ von Gründer Moritz Röschl, ist nicht nur was für Hunde, sondern auch für Frauchen und Herrchen.

Wer mit seinem Hund spazieren geht, hat oft Leckerlis für den Vierbeiner in der Tasche. Der Hund ist also mit Snacks versorgt, doch was ist mit Ihnen? Ein kleiner Energieschub bei einem ausgiebigen Spaziergang könnte schließlich ab und an ganz gelegen kommen. Mit dem veganen Linsensnack „NAGOS“ ist das kein Problem: Nicht nur Ihr Hund, sondern auch Sie sind für zwischendurch bestens versorgt.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): „NAGOS“ – 19.09.2022, 20:15 Uhr

Moritz Röschl und Hund „Benni“ präsentieren den nachhaltigen Snack „NAGOS“ in der Höhle der Löwen. © RTL / Frank W. Hempel

Gründer Moritz Röschl, der sich nichts mehr wünscht als mit seinem Vierbeiner gemeinsam zu snacken, hat „NAGOS“ erfunden und entwickelt. Zusammen mit seinem Hund „Benni“ präsentiert der 31-Jährige in der „Höhle der Löwen“ seinen gesunden und veganen Linsensnack. Der Clou: „NAGOS“ besteht zu hundert Prozent aus Bio-Zutaten, ist vegan, glutenfrei und nicht nur für den Hund geeignet, sondern auch für den Menschen. Achten Sie auf diese Details, wenn Sie Ihr Haustier vegan ernähren wollen.

„Selbstverständlich haben wir gemeinsam mit Experten, Tierärzten und -heilpraktikern die Inhaltsstoffe prüfen lassen", erklärt Röschl. Da bei Hundesnacks die Qualitätsansprüche niedriger sind, als für Lebensmittel, setzt Röschl bei der Produktion der Snacks auf Lebensmittelstandards. Damit ist „NAGOS" kein Futter-, sondern ein Lebensmittel, welches darüber hinaus den höchsten gesundheitlichen Nutri-Score-Wert hat.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Gesund und gut – 19.09.2022, 20:15 Uhr

Was „NAGOS" so gesund macht? Das Bio-Linsenmehl, der hohe Eiweiß- und Ballaststoffanteil, Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Magnesium und Folsäure sowie Antioxidantien und B-Vitamine. „Aber wir tun auch was Gutes. Wir spenden pro verkauften Beutel an den Tierschutz und an therapiegestützte Tierprojekte", so der Gründer. In zahlreichen Supermärkten und Tierfachmärkten ist „NAGOS" bereits erhältlich.

Doch ist „NAGOS“ auch ein Snack für Löwen und beißen die Investoren bei dem Deal über 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile an Röschls Unternehmen „Natural Goodies“ an?