Zu wenig Platz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anna Katharina Küsters schließen

Weitere schließen

Hühner als Haustiere in der eigenen Wohnung zu halten, ist keine gute Idee. Mangelnder Platz ist nicht das einzige Problem. Die Tiere übertragen auch Krankheiten.

Wer einen großen Garten besitzt, der kann sich bei der Hühnerhaltung vollkommen ausleben. Die Tiere haben dort Platz und finden die richtigen Bedingungen, um lange gesund und artgerecht leben zu können. Im Haus oder in der Wohnung bietet sich die Hühnerhaltung allerdings nicht an. Mensch und Tier leben auf zu engem Raum und die Hühner leiden unter für sie schlechten Lebensbedingungen.

Hühnerhaltung in der Wohnung: Artgerecht ist anders

+ Hühner picken gerne Körner auf und Scharren im Dreck. (Symbolbild) © Markus Rott/Imago

So romantisch die Vorstellung auch sein mag: Ein Leben mit Hühnern in der Wohnung ist nicht artgerecht für die Tiere. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren, vor allem aber am Platzmangel und an der Gefahr, sich bei den Tieren mit Krankheitserregern anzustecken. Hühner gelten als Nutztiere, nicht als Haustiere. Und dementsprechend müssen Besitzer sie auch halten. Im Garten lassen sich die Bedingungen für eine artgerechte Hühnerhaltung meist schnell und gut umsetzen. In der Wohnung sieht das allerdings oft anders aus.

Hühnerhaltung in der Wohnung: An diesen Stellen ist es problematisch

Die problematischen Punkte bei der Hühnerhaltung in der Wohnung seien an dieser Stelle noch etwas weiter ausgeführt. In der Regel sollten Besitzer pro Huhn mit etwa zweieinhalb Quadratmeter Platz im Stall und zehn bis 20 Quadratmeter Auslauf planen. Kaum eine Wohnung bietet genügend Platz, um gerade mal einem Huhn dahingehend gerecht zu werden. Besitzer sollten Hühner allerdings nie alleine halten, sodass theoretisch sogar noch mehr Platz vorhanden sein müsste.

Außerdem kommen Hühner nicht sonderlich geruchsarm daher. Ihr Kot, aber auch andere Ausscheidungen riechen stark, weswegen in der Wohnung theoretisch fast 24 Stunden das Fenster geöffnet sein müsste, um selbst noch darin leben zu können. Leben noch weitere Menschen in der Wohnung, kommt es sicherlich schon wegen des Geruchs zu Konflikten.

Hühner leben außerdem gerne unter schützendem Gebüsch und scharren viele Stunden am Tag im Dreck herum. Das lässt sich in einer Wohnung kaum einrichten. Hinzu kommt, dass das enge Zusammenleben von Mensch und Tier auch zur Übertragung von Krankheitserregern führen kann. Die nötige Hygiene aufrechtzuerhalten, gestaltet sich auf so engem Raum sehr schwer. Hühner sollten im Winter also statt in der Wohnung lieber in einem trockenen, dichten Stall untergebracht sein.

Rubriklistenbild: © Markus Rott/Imago