Hündin mit Glupschaugen – ihr Gesicht macht sie zum TikTok-Star: „Ich liebe diesen Hund“

Von: Sina Lück

Mit ihren Glupschaugen bringt Hündin Belle die TikTok-Community zum Lachen. Doch ihr drolliges Gesicht hat einen ernsten Hintergrund.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Dieser Satz trifft nicht nur wortwörtlich auf Hündin Belle zu, sondern auch im übertragenen Sinn. Denn durch die Glupschaugen kann der Vierbeiner nicht mit klassischer Schönheit punkten. Das macht ihn aber nicht weniger liebenswert. Im Gegenteil: Wegen ihres markanten Blicks folgen Belle mehr als 227.000 Menschen auf TikTok. Doch was steckt hinter ihrem einzigartigen Gesicht?

Hündin mit Glupschaugen – Gesicht macht sie zum TikTok-Star

Hündin Belle guckt immer etwas irritiert. © TikTok (bellebows4117)

Beim Anblick von Dobermann-Cattle-Dog-Mischling Belle muss man unweigerlich schmunzeln. Auf eine unbeschreibliche Art und Weise sieht der Hund aus, als würde er permanent staunen und die Augenbrauen irritiert hochziehen. Man muss ihn einfach lieb haben. So erging es auch Besitzerin Lieschen O‘Connor aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Kansas. Als sie Belle zum ersten Mal ins Gesicht schaut, ist die Entscheidung längst gefallen. 2017 adoptiert sie die Hündin mit den Glupschaugen von der Tierschutzorganisation Lawrence Humane Society, wie Daily Mail berichtet.

Hündin mit Glupschaugen – Geburtsfehler sorgt für irritierten Blick

Seitdem teilt die Besitzerin regelmäßig Videos der Hündin auf dem Kanal bellebows4117. Und die kommen gut an. Mittlerweile ist Belle ein richtiger Internet-Star, der die Menschen zum Lachen bringt. Doch hinter dem irritierten Blick steckt ein Geburtsfehler, erklärt Lieschen O’Connor gegenüber dem britischen Express. Von Geburt an sind die Muskeln am Kopf des Hundes etwas nach hinten gestreckt und ziehen die Haut an den Augen hoch. Mit dem Geburtsfehler kann Belle zum Glück gut leben, da sie die Gesundheit kaum beeinträchtigt. Nur ab und zu braucht sie Augentropfen.

Hündin mit Glupschaugen – Menschen im Netz sind entzückt

Der überraschte Blick von Petfluencer Belle entzückt die TikTok-Community und bringt sie gleichermaßen zum Lachen. Mit jedem neuen Clip schleicht sich die süße Hündin in die Herzen der Menschen. Auch die Besitzerin, die auf Belles Glupschaugen oft angesprochen wird, schwärmt von ihrem Schützling. „Sie geht sanft mit anderen Tieren um und ist großartig zu Kindern.“ Vor allem ihre liebenswerte Art hat es der Frau angetan. „Belle ist extrem süß und ein bisschen doof. Wenn Hunde lachen könnten, würde Belle bestimmt viel lachen“, schmunzelt sie. Was ein Zufall, dass die Hündin ausgerechnet am 1. April Geburtstag hat.

Hier eine Auswahl an Kommentaren unter den TikTok-Videos:

„Awwww 😂❤️“

„Belle ist einfach so süß aus irgendeinem Grund, sie ist einfach so ein kuscheliger Hund.“

„Dieses Gesicht!!! 😂😂😂🥰🥰🥰🥰 Ich liebe diesen Hund!!!“

„So entzückend 🥺 Sieht aus wie ein echter Scooby Doo.“

„So ein bescheidenes Mädchen! 🥰😁“

„Ich liebe sie und meine Enkelkinder auch! Mein Enkel trägt heute sein „Belle“-Shirt! 🥰🐾❤️“

„Ich möchte ihr eine feste Umarmung geben. ❤️“

„Mein Lieblingshund, ich lach mich kaputt. 😂🥰“

„Sie ist einfach so süß und lustig, ich kann nicht mehr. 😭“