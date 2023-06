Hündin lächelt überglücklich, nachdem sie endlich adoptiert wurde

Es sieht danach aus, als sei die Pitbull-Hündin von ganzem Herzen glücklich. Denn ihr Gesicht spricht Bände und bringt die TikTok-Community zum Weinen.

Dass Hunde aus Freude lächeln können und dass sie sich dies bei uns Menschen abgeschaut haben, bestätigt die Verhaltensforscherin Dorit Feddersen-Petersen. Über 20 Jahre hat sie das Verhalten von Hunden und Wölfen an der Kieler Universität erforscht und ist überzeugt: Hunde beobachten und imitieren uns und können sich gut anpassen.

Da wo die Hündin jetzt ist, möchte sie wohl bleiben

Sich anzupassen wird der Pitbull-Hündin, die auf dem TikTok Account „margittherescue“ zu sehen ist, wohl nicht allzu schwerfallen. Denn mit ihrem herzerwärmenden Lächeln zeigt sie eindeutig, wie sehr es ihr in ihrem neuen Zuhause gefällt und dass sie genau da, wo sie jetzt ist, auch bleiben möchte. Für Begeisterung sorgt auch die Freundschaft zwischen einem Pitbull und einer Katze.

In dem kurzen Clip liegt die Hündin auf einer weißen Bettdecke und wirkt seelenruhig und zutiefst zufrieden. Dazu heißt es: „Ich wusste, dass ich eine gute Wahl getroffen hatte.“ Denn das Video zeigt den Vierbeiner als er ganz frisch in sein neues Zuhause eingezogen ist.

Erste Nacht im Für-Immer-Zuhause zaubert Lächeln ins Gesicht

„Ihr kleines Lächeln für die erste Nacht außerhalb des Tierheims im neuen Für-Immer-Zuhause“, heißt es im Clip. Und tatsächlich: Während die Hündin völlig entspannt liegt, zeigt sie ein kleines Lächeln und zieht sanft ihre Lefzen nach oben. Ihre Augen sind halb geschlossen und vielleicht träumt sie in diesem Moment von einer wunderbaren Zukunft, die noch vor ihr liegt.

Der Clip erinnert an einen Pitbull, der in einem großen Hundekorb liegt und ebenfalls lächelt – auch er wurde frisch adoptiert. Während von diesem Hund ein Bild auf Reddit viral gegangen ist, ist es bei der Hündin ein TikTok Video, dass die Menschen im Netz zutiefst berührt. Über 1,9 Millionen Likes hat die Aufnahme bereits bekommen. In mehr als 10.000 Kommentaren teilen User ihre Gedanken mit der Community. Hier eine kleine Auswahl.

„Jetzt bekommt der Hund hoffentlich all die Liebe, die er verdient hat 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰.“

„Oh nein, wie schön 😍😍.“

„Wollte eh gerade weinen😭.“

„🥺🥺🥺Es ist, als wüsste sie, dass sie in ihrem Für-Immer-Zuhause ist und sie nun friedlich schlafen kann😭😭.“

„Mein Herz 😭😭😭❤️.“

„‘Träume ich?‘ 🥺🥺🥺.“

„Ich weine 🥺😭❤️.“

„Oh, mein Herz kann es nicht fassen! Wie kostbar ist dieses Baby? Ich hoffe, sie hatte süße Welpenträume.“