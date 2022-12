Freches Huhn bringt Amazon-Fahrer zur Verzweiflung – und gewinnt Fans

Von: Anne Hund

Ein Amazon-Fahrer in den USA will eigentlich nur seinen Job erledigen. Doch ein Huhn spielt ihm einen Streich.

Als Paketzusteller hat man bestimmt schon einiges an der Haustür erlebt. Ein frei herumlaufendes Huhn dürfte in den seltensten Fällen dazugehören. In den USA geriet nun ein Fahrer bei der Zustellung einer Amazon-Lieferung im Örtchen Minooka im Bundesstaat Illinois durch ein Haushuhn aus dem Konzept, wie der US-Fernsehsender USA Today berichtet. Als der Fahrer ein Garagentor öffnete, um ein Paket auszuliefern, wurde er von dem gefiederten Freund begrüßt.

Schlaues Huhn bringt Amazon-Fahrer zur Verzweiflung

Die Szene ist in einem Video verewigt. Das Dilemma: Eigentlich will der Lieferfahrer nur seinen Job erledigen – doch das Huhn, das ihm dabei begegnet, ist nicht dumm und versucht durch das geöffnete Tor ins Freie zu entkommen. Das wiederum will der Zusteller, der sich verantwortlich für das Tier zu fühlen scheint, vermeiden – was dazu führt, dass der Mann dem aus dem offenen Käfig geflüchteten Huhn immer wieder hinterherläuft, um es nach drinnen zu lotsen.

Die in dem Video festgehaltene Szene mit dem hilflos wirkenden Fahrer und dem Huhn sorgt auf Instagram für reichlich Schmunzeln. Die Verzweiflung ist dem Fahrer regelrecht anzumerken, der mit dem fremden Tier zu sprechen beginnt und es zum Beispiel mit den Worten „Sei brav“ zu beschwichtigen versucht.

Dass einem vor der Haustür ein Huhn begegnet, kommt nicht alle Tage vor.(Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

„Tut mir leid, kleiner Kerl“, entschuldigt sich der Amazon-Fahrer noch höflich bei dem Tier, und ist froh, dass am Ende das Garagentor wieder zugeht und er selbst aus der Situation fliehen kann.

Huhn bringt Amazon-Fahrer zur Verzweiflung – viele Fans auf Instagram

Viele Instagram-User feiern den tierlieben Amazon-Fahrer und stellen fest, dass das eigentlich nicht sein Job sei. Andere würden lieber wissen, wie das arme Huhn in die Garage kommt. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„Ich liebe es, dass er sich mit dem Huhn unterhält. 😂😂“

„Er ist erstaunlich geduldig und höflich. 😂“

„Also überquerte das Huhn die Straße, weil es dem Amazonen-Typen hinterherlief. 😂😂😂“

„Süß, aber das ist nicht sein Job. 😍“

„Bester Amazon-Fahrer aller Zeiten! 🤣 🤣“

