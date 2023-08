Trennungsangst: Hundetrainerin verrät fünf Tipps, wie Hunde alleine bleiben

Hundetrainerin Jennifer übt mit ihren Vierbeiner das alleine bleiben, indem sie nur kurz das Haus verlässt. © TikTok (toppawk9s)

Kaum lässt man sie alleine, reagieren manche Vierbeiner mit Stress oder Panik. Auf TikTok zeigt eine Hundetrainerin, wie sie das Alleinbleiben übt.

Viele Hundehalter kennen das: Verlässt man das Haus, um zur Arbeit zu gehen, einzukaufen oder nur, um mal ungestört Freunde zu besuchen, winselt, jault oder heult der Hund. Manche Vierbeiner beginnen nervös hin und her zu laufen, andere fangen an Möbel anzuknabbern oder zerstören gar ihr Hundebett. Besonders sensible Hunde können auch in eine Art Schockstarre verfallen und leiden still vor sich hin. Auf TikTok teilt Hundetrainerin Jennifer unter toppawk9s fünf Tipps, die dabei helfen können, Trennungsangst bei Hunden zu vermeiden. Welche das sind, sehen Sie auf Landtiere.de.

Mehr zum Thema Hund alleine lassen: Tiertrainerin gibt fünf Tipps, wie Sie Trennungsangst vorbeugen können

Jennifer ist Hundetrainerin und betreibt eine eigene Hundeschule in Colorado. Regelmäßig teilt sie auf TikTok ihre Erlebnisse und Erfahrungen und gibt Tipps zu Erziehung und Haltung.