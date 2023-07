Schläfrig, wütend oder genervt? Hund zeigt verschiedene Emotionen mit Comic-Augen – Video begeistert

Von: Sina Lück

Innerhalb von Sekunden wechselt ein Golden Retriever seinen Gesichtsausdruck. Wie das geht? Ein lustiges Video zeigt die Täuschung mit den Comic-Augen.

Ob ein Mensch fröhlich, ängstlich oder wütend ist, können wir mit einem Blick an der Mimik und den Augen feststellen. Auch Hunde sind in der Lage, verschiedene Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Oft haben Besitzer intuitiv das richtige Gefühl, wie es ihrem Vierbeiner gerade geht – so wie die Instagram-Community bei einem Golden Retriever, der verschiedene Emotionen mit Comic-Augen zeigt. Wie täuschend echt die Blicke aussehen, begeistert die Menschen im Netz.

Golden Retriever Chili wechselt Ausdruck im Sekundentakt – Emotionen täuschend echt

Mit seinen 239.000 Followern hat Golden Retriever Chili (@goldenchilidog) schon eine richtige Fangemeinde auf Instagram. Regelmäßig postet sein Frauchen Fotos und Reels der flauschigen Fellnase. In einem aktuellen Video erlaubt sich die Halterin einen lustigen Scherz mit ihrem Hund, der für viele Lachtränen bei den Menschen im Netz sorgt.

Mit verschiedenen Comic-Augen, die sie auf einen Zettel gezeichnet hat, zaubert sie ihm unterschiedliche Emotionen ins Gesicht. Im Sekundentakt wechselt sein Blick von genervt und verärgert über schuldbewusst und schläfrig bis hin zu wütend. Egal, welchen Gesichtsausdruck die Besitzerin auch wählt: Das Ganze wirkt so täuschend echt, dass es einfach nur herrlich komisch aussieht.

Hunde fühlen wie Menschen und spüren, wie es ihren Besitzern geht

Immer mehr Studien belegen, dass Hunde dieselben Gefühle haben wie ihre Besitzer. Genau wie Menschen können sie unterschiedliche Emotionen zeigen und sogar vor Freude weinen. Und auch, was die emotionale Verbindung zu ihren Haltern angeht, sind die Vierbeiner sehr sensibel. Sie können spüren, wie es ihren Menschen geht – so wie Hund Auggie, der seinem neuen Frauchen damit das Leben rettet.

Instagram-Community lacht sich schlapp – „Warum sehen die so realistisch aus?“

Beim Anblick des Videos ist die Community begeistert, wie realistisch die Blicke bei dem Hund aussehen. Einige User verraten ihren favorisierten Gesichtsausdruck. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Die Blicke der Verzweiflung 🤣“

„Auf jeden Fall das Erste 😂😂“

„Hahaha, ich liebe das. 😂 Ich hatte eine Katzenversion von diesem Video gespeichert, um es nachzumachen.“

„Omg ich liebe es einfach, wie nachsichtig er mit eurem Blödsinn ist. 😂💙“

„Warum sehen die eigentlich so realistisch aus 👀😂🤣“

„Das ist das beste Video aller Zeiten.“

„Mehrere Persönlichkeiten 😎“

„Ich liebe das Letzte. 🤣“