Hund zum Sterben auf die Bahngleise gelegt – jetzt bekommt er ein zweites Leben

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Ein Hund wurde mitten auf den Bahngleisen in Philadelphia gefunden. Der Zug muss ihn wohl erfasst haben, gelähmt wartete er zwei Tage auf Rettung.

„Das ist das reine Böse“, sagt eine Mitarbeiterin der Philly Rescue Angels, eine gemeinnützige Organisation im US-Bundesstaat Pennsylvania, die sich um ausgesetzte Tiere kümmert. Ende November finden sie mitten auf den Bahngleisen einen Pitbull-Mix, der sich nicht mehr bewegen kann. Sie vermuten, dass er dort ausgesetzt wurde, denn in unmittelbarer Nähe liegen sein Halsband und seine Leine.

Hund zum Sterben auf die Bahngleise gelegt – jetzt bekommt er ein zweites Leben

Der arme Lucky hat sich bei dem Aufprall die Wirbelsäule gebrochen. © Instagram (phillyrescueangels)

„Jemand hat diesen armen Hund buchstäblich auf die Bahngleise geworfen und liegt hier seit zwei Tagen“, vermuten sie und teilen das dramatische Schicksal auf TikTok. Sie geben ihm den Namen Lucky und bringen ihn sofort in die nächstgelegene Tierklinik. Dort stellen die Ärzte fest, dass sein Rückenmark durchtrennt wurde und nehmen an, dass die Verletzung durch den Aufprall mit dem Zug verursacht wurde.

Hund zum Sterben auf die Bahngleise gelegt – jetzt erholt er sich von den Strapazen

Kurze Nasen, kurze Beine, Glupschaugen: Acht Hunderassen, die oft überzüchtet sind Fotostrecke ansehen

In einer langwierigen und aufwendigen Operation wurden ihm zwei Platten entlang der Wirbelsäule eingesetzt. Lucky erholte sich davon gut. Ein paar Tage später teilen die Ärzte freudig mit, dass es ihm den Umständen entsprechend sehr gut geht. „Er hat einen großen Appetit und kann sich mithilfe eines speziellen Geschirrs auch schon ein klein wenig bewegen“, schreiben die Mitarbeiter von Philly Rescue Angels in einem Update.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Wenn er sich weiterhin so gut erholt, kann er auch schon bald in eine liebevolle Pflegefamilie ziehen. Lucky wird wohl für immer eine umfassende Pflege und Fürsorge benötigen. Die Tierschutzorganisation will weiterhin regelmäßige Updates von ihrem kleinen Schützling posten und bedankt sich herzlich bei all ihren Unterstützern.