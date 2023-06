Hund will in die Kneipe – „Lass den Kerl ein Bier trinken und Fußball gucken“

Von: Sina Lück

In einem Video steuert Airedale Terrier Grenson schnurstracks auf einen englischen Pub zu. Über das lustige Verhalten des Hundes amüsieren sich die Menschen im Netz.

Nach Feierabend gemütlich ein Bier in der Kneipe trinken – kein Problem in einem der vielen englischen Pubs. Airedale Terrier Grenson hat offenbar ebenfalls eine Vorliebe für gesellige Runden in einer Bar. Denn seine Besitzerin hat alle Mühen, ihren Vierbeiner davon abzuhalten, schnurstracks in eine Kneipe zu marschieren. Die Menschen im Netz lachen Tränen über das Video, das den sturen Hund zeigt.

Airedale Terrier hört nicht auf Frauchen – und stellt auf stur

Eigentlich will Kate Thorney mit ihrem Hund nur eine Runde Gassi gehen. Als sie am englischen Pub „The Stand Off“ in Exeter vorbeikommt, beschließt ihr Airedale Terrier Grenson allerdings plötzlich, dass der Spaziergang nun beendet ist. Der Vierbeiner „parkt“ demonstrativ vor der Eingangstür. Daraufhin versucht Frauchen ihren Hund zum Weitergehen zu ermuntern. Doch egal was Kate Thorney versucht, ihr Hund lässt sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Grenson drängt immer mehr Richtung Kneipe und legt sich schließlich einfach auf den Boden.

Am Ende bleibt der 41-jährigen Anwältin nicht anderes übrig, als ihren Hund an den Vorderbeinen hochzuheben und ihn halb wegzutragen. Von dem „tierischen Theater“ vor der Eingangstür haben die Besucher des Pubs natürlich längst mitbekommen und zücken ihr Handy, um die lustigen Szenen einzufangen. Von den Besitzern der Kneipe gibt es im Nachhinein sogar ein spendables Angebot, wie das Magazin Mirror berichtet. Sie versprechen Kate Thorney, die vermutlich am liebsten im Erdboden versunken wäre, ein gratis Abendessen und Vierbeiner Grenson ein saftiges Hunde-Steak.

Hund legt sich einfach auf den Boden – „Ich bin am Chillen“

Über das Verhalten des Hundes sind die Menschen im Netz gleichermaßen amüsiert und entzückt. Einige User berichten sogar von ihren eigenen Airedale Terriern, die sich ähnlich stur verhalten, was eine Charaktereigenschaft der Hunderasse zu sein scheint. Hier eine Auswahl der Kommentare unter dem YouTube-Video:

„Gott, ich liebe Airedales!!! 🥰🥰🥰“

„Er sah den Kameramann und wusste, was zu tun war.“

„Lass den Kerl einfach ein Bier trinken und Fußball gucken. 🍻🤣“

„Meine Ex-Freundin hat das Gleiche mit mir gemacht... (nur meine Leine war kürzer) 😒“

„Es ist offensichtlich, dass der Hund schon ein, zwei Bier zu viel getrunken hat.“

„Lass mich in Ruhe. Ich bin am Chillen 😂❤😅“

„Airedales sind wunderbar. Voller Charakter, aber oft ziemlich stur.“