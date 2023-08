Hund sieht Ball im Fernsehen und will spielen – „Nicht der Intelligenteste“

In gerade einmal fünf Sekunden begeistert ein Hund die Menschen auf TikTok. Dafür braucht es nur einen Ball, einen Fernseher und einen verwirrten Blick des Vierbeiners.

Ballspielen ist für viele Hunde das Größte. Mit Feuereifer jagen sie dem fliegenden Objekt hinterher und können oftmals gar nicht abwarten, bis es losgeht. Aufgeregt sitzen sie vor Herrchen oder Frauchen, bereit jede Sekunde los zu flitzen. Und mal Hand aufs Herz: Welcher Hundebesitzer hat sich nicht schon mal den Scherz erlaubt und nur so getan, als würde er den Ball werfen? Schließlich ist der suchende Blick des Vierbeiners zu witzig. Genau diesen verwirrten Blick feiern die Menschen im Netz bei einem aktuellen TikTok-Video. Der Clip kommt bei der Community so gut an, das er sofort viral geht.

Mann wirft Football im Fernsehen – Hund schaut suchend hinterher

Als ein Hund einen Ball im Fernseher sieht, will er unbedingt damit spielen. (Symbolbild) © Kasper Ravlo/Imago

Der lustige Clip, der gerade einmal fünf Sekunden geht, ist auf dem TikTok-Kanal von US-Amerikanerin Kristi (@kristigigglesalot) zu sehen. In der Hauptrolle: Der Hund ihrer Tochter, der gebannt auf den Fernseher im Wohnzimmer schaut. Dort hat die schwarze Fellnase einen Mann mit einem Football entdeckt.

Als er ihn abwirft, blickt der Hund dem Spielobjekt unwillkürlich hinterher – scheinbar fest in dem Glauben, dass der Ball tatsächlich durch das Zimmer fliegt. Doch alles, was er sieht, ist die weiße Wand hinter der Couch. Sichtlich verwirrt von der optischen Täuschung dreht der Hund seinen Kopf ruckartig zum Fernseher zurück.

TikTokerin scherzt über Intelligenz des Hundes – diese Rassen sind besonders schlau

Mehr als 27 Millionen Aufrufe und 5,5 Millionen Likes sprechen für sich: Die Menschen im Netz feiern die lustige Reaktion des Hundes vor dem Fernseher und können von seinem verdutzten Blick nicht genug bekommen. Unter dem Clip scherzt TikTokerin Kristi: „Der Hund meiner Tochter ist nicht der Hellste.“ Der Meinung sind auch einige andere User, die sich köstlich amüsieren. Ein anderer ist allerdings überzeugt, dass das Verhalten gerade ein Zeichen für tierische Intelligenz sei.

Aus wissenschaftlicher Sicht gelten einige Hunde tatsächlich als besonders intelligent. Zu den schlausten Hunderassen zählen:

Malinois

Border Collie

Pudel

Deutscher Schäferhund

Golden Retriever

Menschen im Netz kommentieren begeistert – „Wie ich in einem Horrorfilm“

Auf das TikTok-Video reagieren die Menschen im Netz mit rund 16.000 Kommentaren. Hier eine Auswahl:

„Wo ist es hin? 🤔“

„Nicht der Intelligenteste“

„Das ist eigentlich ein Zeichen von Intelligenz.“

„Wenn Hunde ein bisschen langsam sind, liebe ich sie besonders. 🥰“

„Sieht aus wie ich, wenn ich einen Horrorfilm mit Surround-Sound anschaue. 😂“

„Er fragt sich: ‚Was ist das für eine Zauberei?‘ 🤗“

„Hunde sind zu witzig. 😂“