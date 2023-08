Hund bricht in Nachbars Pool ein und weigert sich rauszukommen: „Fang mich doch!“

Von: Sandra Barbara Furtner

Rüde Zeppole hat es faustdick hinter den Ohren und nur eins im Sinn: Schwimmen. Und zwar im Pool vom Nachbarn. Sein Frauchen hat alle Mühe, ihn dort wieder herauszubekommen.

Niedlicher kann ein „Einbrecher“ kaum sein. Die heimlichen Streiche von Golden Retriever Zeppole weisen einen gewissen Charme auf. So schleicht sich der Rüde beispielsweise gerne in den Garten des Nachbarn, um dort ein erfrischendes Bad zu nehmen. Dazu muss er nur auf die Gartenmöbel klettern und über den Zaun springen. Kaum fühlt er sich unbeobachtet, nutzt der die Gunst der Stunde.

Sobald Zepp glaubt, dass keiner guckt, springt er über den Zaun

Doch Erin Farley aus New Jersey hat den rund einjährigen Rüden auf frischer Tat ertappt. Die geheimen Eskapaden teilt sie auf ihrem TikTok-Account. Lachend versucht sie, ihn aus dem Wasser zu locken. Aber der Vierbeiner sieht sie nur an, als wäre sie eine völlige Fremde. Unbeeindruckt stellt er seinen Ohren auf Durchzug und lässt sie links liegen. Ein Verhalten, das übrigens in der Pubertät relativ häufig vorkommt.

Und was sagen die Nachbarn denn dazu?

Erin scheint ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn zu haben. Denn augenscheinlich amüsieren sie sich köstlich über Zeppole’s Scherze und nehmen ihn aus ihrer Sicht auf, wie ein weiterer Clip zeigt.

Niedliches Video begeistert die TikTok-Community

Auch wenn Zeppole mit seinen Eskapaden und spitzbübischen Verhalten manchmal etwas anstrengend ist, würde Erin ihn um nichts auf der Welt eintauschen. Wie Erin können auch die Menschen im Netz über die Albernheiten des Hundes lachen. Und so erobert der charmante Clip erobert die Herzen der Tierliebhaber im Sturm. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Es tut mir leid, aber ich liebe die trotzigen Schwimmvideos des Golden Retrievers“. 😳😂

„Wie der noch reinspringt als sie ihn rausziehen wollte“. 😂🥰

„Das macht er nicht zum ersten Mal“. 🤣🤣😅🥰🥰

„Ich als Nachbar würde es feiern“.

„Fang mich doch, fang mich doch“. 😂😂😂

„Wie er sich freut, da kann man gar nicht böse sein“.