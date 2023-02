Hund mit witziger Albert Einstein-Frisur – „Wie kann man nur so süß sein“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hund Jackson ist ein großer, flauschiger Vierbeiner mit ziemlich wilder Mähne. Und genau die macht ihn einzigartig und zum Liebling auf TikTok.

Kennen Sie das? Morgens aufstehen und Ihre Haare liegen kreuz und quer in alle Richtungen. Oder: Im Winter bei trockener Heizungsluft, die aufgeladenen Haare, die zu Berge stehen? Hund Jackson jedenfalls kann ein Lied davon bellen. Nur dass es ihn nicht wirklich kümmert, wie er aussieht. Die TikTok Community liebt ihn dafür.

Als Pyrenäenberghund hat Jackson eine richtige Prachtmähne. Sein dickes weißes Fell ist nicht nur sein Markenzeichen, sondern typisch für diese Hunderasse – es sei denn, das Fell wird knallrot gefärbt. Doch die viele Haare müssen auch kontrolliert werden. Nur gelingt das Jackson und seinem Frauchen jedoch nicht immer. Vor allem nach dem Aufstehen.

Die niedlichen Aufnahmen von Hund Jackson sind auf dem TikTok Kanal von breannanicolemalv zu sehen. Die User feiern den Vierbeiner als „Dogbert Einstein“ – und der Name passt. Mit seiner morgendlichen Frisur sieht er wirklich dem bekannten ehemaligen Physiker Albert Einstein ausgesprochen ähnlich.

Hund mit witziger Albert Einstein-Frisur – Jackson lässt Herzen höher schlagen

Neben der witzigen Frisur hat Jackson aber noch mehr an sich, dass Herzen höher schlagen lässt. Sein süßer und verschlafener Blick kommt nämlich noch dazu. Und wie sich der fluffige weiße Riese auf vier Pfoten dann auch noch in die Kuscheldecke mümmelt und sich hin und her wälzt. Da bleibt einem nichts anderes als diesen Hund einfach nur liebzuhaben.

Frauchen Breanna Malvicino liebt ihren Jackson über alles und verrät gegenüber Newsweek: „Es passiert zufällig, besonders im Winter, wenn die Luft trocken ist, und es wird statisch. Es bringt mich einfach zum Lachen, weil ich ihn so sehr liebe!“ Dass sie damit nicht alleine ist und unzählige TikToker User Jackson ebenso in ihr Herz geschlossen haben, zeigen die Kommentare zu den Clips. Hier eine kleine Auswahl.

„Oh mein Gott, ich sterbe🥰🥰🥰🥰wie kann man nur so süüüüüüß sein😍😍😍😍😍😍.“

„Die Frisur 😂🥰.“

„Sieht der aber verschlafen aus...Mini Einstein 🥰🥰🥰🥰.“

„Oh mein Gott!!! Das ist die süßeste Bettfrisur, die ich je gesehen habe!!! 😍🥰“

„Albert Einstein 🥰.“

„So sehen meine Haare auch aus 😂🥰.“

„Ich wollte noch nie in meinem Leben einen Hund so sehr streicheln!!! Die zerzauste Frisur am Morgen ist das süßeste Ding überhaupt! 😍😍😍“