Winterblues: Warum Vierbeiner wieder Farbe in graue Tage bringen

Von: Sandra Barbara Furtner

Es gibt Tage, da läuft einfach alles schief. Man möchte sich nur noch unter der Decke verkriechen. Da können lustige Hundebilder helfen.

München – Mal wieder den Wecker überhört, Lieblingsshirt in der Wäsche, Stau auf dem Weg zur Arbeit, stressige Mails oder Anrufe – an manchen Tagen scheint es wie verhext. Nichts funktioniert auf Anhieb. An Tagen wie diesen, hilft es, den Blickwinkel zu verändern und das Leben „etwas“ leichter anzugehen. Tief ein- und auszuatmen und sich nur auf die positiven Dinge zu konzentrieren – oder einfach herzhaft darüber zu lachen.

15 Fotos, weshalb Hunde an schlechten Tagen alles besser machen

An manchen Tagen hilft nur raus in die freie Natur oder witzige Bilder gucken. (Symbolbild) © Westend61/Imago

1. Jedes Jahr das Gleiche. Verdammte Urlaubszeit – die Hunde-Pension ist schon wieder brechend voll

2. Na, wie wäre es mit uns zwei Hübschen – bekomme ich deine Nummer?

3. Och menno, ich will nicht auf diese doofe Party – kann ich nicht einfach hier bleiben, bitte, bitte.

4. Verdammt lange Nacht gestern – das letzte Bier war einfach schlecht

5. Echt jetzt – nicht dein Ernst, oder?

6. Wenn man eine bessere Frisur hat, als so mancher Politiker

7. Alles nur Fake News – wirklich, nur fake, fake, fake...

8. Wenn man aber auch immer alles falsch versteht – klassisches Kommunikationsproblem

9. Oder auf einmal einen kleinen Piranha zu Hause hat

10. Manche Umarmungen kommen von Herzen, auch wenn es das Knie ist

11. Wenn souveräne Therapiehunde bei der Arbeit auf einmal einen Hauch von Angst in den Augen haben

12. Wenn man einfach überall und in jeder Position schlafen kann

13. Wenn man zum ersten Mal den Duft der großen weiten Welt spürt – und eigentlich nur einen Schritt nach vorne machen müsste, um frei zu sein

14. Wenn du mich brauchst – ich bin für dich da. Pfote drauf.

15. Wenn man einfach aufhören muss zu gucken, weil man sonst sein ganzes Geld verliert