5-Monate alter Hund trifft zum ersten Mal auf eine Katze

Von: Anna Katharina Küsters

Hunde und Katzen vertragen sich nicht. Das ist zumindest die landläufige Meinung. Ein Hundewelpe und eine Katze beweisen jetzt das Gegenteil.

Sie sind wie Feuer und Wasser: Wenn ein Hund eine Katze sieht, fängt er an zu kläffen und möchte sie am liebsten bis in alle Ewigkeit jagen, wobei die Katze dieses Spiel vermeintlich nur hämisch belächelt. So oder so ähnlich stellen sich viele Menschen die Beziehung zwischen Hunden und Katzen vor. Nur selten kommen die Tiere im Alltag gut miteinander aus. Doch Ausnahmen gibt es wieder, wie jetzt eine TikTok-Userin auf einem Video festgehalten hat.

Freundschaften zwischen Hund und Katze sind möglich. (Symbolbild) © katamount/Imago

TikTok-Userin Ksenia ist Zeugin eines ganz seltenen Moments geworden: Ihr sechs Monate alter Rhodesian-Ridgeback-Welpe stößt beim Spaziergang mit einer Katze zusammen und die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig. Die kleine Katze läuft immer wieder um den Hund herum, der wiederum beugt geduldig seinen Kopf nach unten und lässt sich von der Katze umtänzeln.

Zu Beginn war Ksenia noch skeptisch, denn ihr junger Hund ist laut ihrer Aussage besonders im Spiel mit anderen Hunden ein eher aggressiver Zeitgenosse – der Welpe hätte die kleine Katze sehr leicht verschrecken können, zumal er vorher noch nie Kontakt zu einer Katze hatte. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die beiden verstehen sich wunderbar.

Nun geht Ksenia regelmäßig mit ihrem Welpen an diesem Ort spazieren und jedes Mal taucht die kleine Katze wieder auf, um mit ihrem Hund zu spielen.

Hund trifft auf Katze: TikTok-User sind begeistert

Dieses friedliche und freundschaftliche Verhalten der beiden Tiere gegenüber löste unter Ksenias TikTok-Usern einen Sturm der Begeisterung aus:

„🥺 Liebe auf den ersten Blick 🥰🥰🥰.“

„Ich habe das Gefühl, die beiden kennen sich schon aus einem Leben davor.“

„,Sind wir gerade Freunde geworden?‘ 🥺 so unglaublich süß!“

„Wow, das sieht nach Seelenverwandtschaft aus 🥰🥰.“

Einige der User, die ein Herz für Katzen haben, sehen den Beginn dieser Freundschaft vor allem in der Verantwortung der Katze:

„Jetzt wünscht er sich auch ne Katze 🥺.“

„Kätzchen: ,Wir sind jetzt beste Freunde‘, Welpe: ,Super!‘“

„Die Katze hat deinen Welpen ausgesucht!“

„Die Katze will ihn definitiv behalten!“

Wer sich in diesem Fall wen als Freund ausgewählt hat, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass Freundschaften zwischen Katzen und Hunden kein Ding der Unmöglichkeit sind.