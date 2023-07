Hund und Katze im Sommer: Haustiere vor Hitze schützen

Von: Teresa Knoll

Auch Haustiere spüren es, wenn die Temperaturen steigen. Es gibt einige Tipps, wie Sie im Sommer für Hund und Katze sorgen, damit sie die Hitze gut vertragen:

Die Sonne brennt vom Himmel und die Wohnung heizt sich auf: Nicht nur wir Menschen leiden unter den Temperaturen, die im Sommer bis ins Unerträgliche steigen. Damit Katze und Hund sich bei Hitzewelle und schwülem Wetter wohl fühlen, sollte auch für die Haustiere die Wohnung sowie die Gassirunde so angenehm wie möglich gestaltet werden.

Tier Hund Art Wolf (Canis lupus) Lebenserwartung 10 bis 13 Jahre Höhe 15 – 110 Zentimeter (Schulterhöhe)

Haustier vor Hitze schützen: Essen und Fellpflege

Besonders Tiere mit langem Fell haben es schwer bei den Temperaturen. Da kann es helfen, das Haar abzuschneiden. Aber nicht glattrasieren, sonst droht Sonnenbrand. Sicherheitshalber sollten Sie sich noch mal mit dem Hundefrisör Ihres Vertrauens kurzschließen, bevor Sie selbst die Schere ansetzen – Unterwolle im Fell dient oftmals auch zur Isolation vor Hitze.

Man kennt es: Wenn es heiß ist, haben wir oft weniger Hunger. Katze und Hund geht es genauso. Sie sollten deswegen kleinere Portionen über den Tag verteilt bekommen. Für den Menschen ist ebenfalls das richtige Essen bei Hitze wichtig – daneben gibt es noch weitere hilfreiche Tipps, mit den Temperaturen klarzukommen.

In Haus und Auto: Abkühlung für Vierbeiner

Genau wie wir kühlen sich viele Hunde gerne im Wasser ab. Sie können einfach ein kleines Planschbecken in den Garten oder auf den Balkon stellen. Für Wohnungskatzen sollten unbedingt kühle Rückzugsstellen im Schatten geschaffen werden. Auch ein eisgekühlter Snack könnte helfen: Dazu einfach ein Spielzeug mit Leckerlis füllen und kurz ins Gefrierfach legen.

Da sich auch das Auto im Sommer schnell aufheizt, sollten Sie hier Kühlmatten auslegen. Aber Achtung: Diese sollten Hund oder Katze nicht zerbeißen können, denn das Kühlgel ist giftig. Es gilt: Niemals ein Haustier im aufgeheizten Auto zurücklassen!

Hund und Hitze: Wie die Gassirunde erträglich wird

Auch fürs Gassigehen gibt es spezielle Tipps, wie Sie dem Hund die Hitze erträglicher machen. Längere Spaziergänge sollten möglichst frühmorgens und spätabends gemacht werden, tagsüber sollten sie möglichst kurz gehalten werden. Tagsüber sollten Sie mit der Fellnase am besten im Wald oder an einem See entlanglaufen.

Auch auf die Gassirunde sollte Wasser mitgenommen werden – und zwar für Mensch wie Tier. Vor allem bei längeren Spaziergängen, die nicht an Gewässern vorbeiführen, kann sich der Hund so zwischendurch abkühlen.

Beim Spazierengehen: Verbrennungen an der Pfote vermeiden

Asphalt kann bei dieser Hitze extrem heiß werden. Katzen ziehen sich dabei an kühle Orte zurück, aber der Hund muss gehen, wo Sie ihn hinführen. Am besten ist es, mit der Hand zu fühlen, ob der Boden nicht zu heiß ist, um Verbrennungen beim Vierbeiner zu vermeiden.

Muss Ihr Hund einen Maulkorb tragen? Dann sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der gut passt und nicht zu eng eingestellt ist. So hat die Fellnase genug Platz, um das Maul aufzusperren und zu hecheln. Um die Sommerhitze für Mensch und Tier angenehmer zu gestalten, gibt es einige Tipps, wie die Temperaturen speziell in der Dachwohnung gesenkt werden können. (resa)