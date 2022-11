Hund wird von Nashorn geweckt – „Stellt euch vor, ihr wacht damit auf“

Von: Anne Hund

Wohl niemand würde gern von einem Nashorn aus dem Schlaf gerissen werden. Auch, wenn es völlig friedlich durchs Dorf läuft.

Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Jeder kennt diese Redewendung. Hundefans wissen, dass die Tiere es in der Tat nicht gerne mögen, wenn jemand sie aus dem Schlaf reißt. Denn ihre Erholungs- und Ruhephasen brauchen sie, um gesund und fit zu bleiben. Man sollte Hunde auch nicht im Schlaf streicheln – auch, wenn das natürlich gut gemeint ist. Aber dadurch werden die schlafenden Vierbeiner allzu leicht geweckt. Und mit der Ruhe ist es erstmal vorbei.

Hunde brauchen ihren Schlaf. (Symbolbild) © Ryhor Bruyeu/Imago (Symbolbild)

Hund wird von Nashorn geweckt und sorgt für Schlagzeilen

Für viel Empathie und auch einige Lacher unter Usern weltweit sorgt derzeit ein Hund in Nepal, der laut einem Bericht von Independent Television von einem Nashorn geweckt worden ist. Das zwei Tonnen schwere Nashorn sei gefilmt worden, als es sich dem dösenden Hund im Süden Nepals während eines Spaziergangs durch ein Dorf näherte.

Auch auf dem TikTok-Kanal Imjustbait ist das Video geteilt worden, wo es schon mehr als 800.000 Mal geliked wurde. In dem Clip ist zu sehen, wie das Nashorn den Hund vorsichtig zu inspizieren scheint.

Hund wird von Nashorn geweckt – Sympathiebekundungen auf TikTok

Doch der schlafende Hund wird von dem riesigen Rhinozeros sichtlich überrascht: Der Hund springt in Sekundenschnelle auf und rennt davon – während das Nilpferd scheinbar gelangweilt weiterläuft. Zahlreiche User haben den Video-Clip auf TikTok unter dem Motto „Imagine waking up to that😂😂😂“ („Stellt euch vor, ihr wacht damit auf😂😂😂“) kommentiert, darunter finden sich zahlreiche Sympathiebekundungen für den Hund. Niemand wird wohl gerne von einem Nashorn aus dem Schlaf gerissen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Was war das😳 der arme Hund 🐕“

„Jo, verständliche Reaktion 😁“

„Das muss man auch erstmal realisieren🤣🤣🤣🤣🤣“

„Es ist schwer, als Nashorn Freunde zu finden 😞“

„Ich möchte diesen Hund umarmen“, ...