Morgenmuffel-Hund legt bösen Blick auf – nur weil er zu früh geweckt wurde

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hund Ralph ist klein, süß und flauschig. Mit seinen Knopfaugen kann er auch ganz lieb gucken. Jedoch nicht, wenn er zu früh geweckt wird. Dann verändert sich alles.

Es gibt sie eben beide: die Frühaufsteher und die Morgenmuffel. Und was bei Menschen allgegenwärtig ist, kann doch auch bei Tieren genau so sein. Auf Ralph, einem elfjährigen Mischlingshund, trifft jedenfalls letzteres ziemlich genau zu. Ralph sieht zwar unglaublich flauschig und sanft aus, aber wenn er zu früh geweckt wird, zeigt er deutlich, was er davon hält.

Süßer Hund setzt bösen Blick auf – er hat noch nicht ausgeschlafen

Auf TikTok lässt seine Besitzerin die Community intensiv an ihrem Leben mit @goodboyralphh teilhaben. In unzähligen Clips zeigt sie gemeinsame Momente mit ihrem süßen Vierbeiner Ralph, den sie vor ein paar Jahren in China adoptiert und mit nach Florida genommen hat. Die vielen geteilten Momente zeigen einen herzallerliebsten Hund – eben den „guten Jungen Ralph“. Mit einem grinsenden Gesicht hingegen schläft ein Boxer.

Nur wehe seine Besitzerin weckt ihn „zu früh“, dann scheut er sich nicht, ihr seinen Frust mit einem bedrohlichen Blick mitzuteilen. Und der niedliche kleine Vierbeiner verwandelt sich im Handumdrehen in einen ziemlichen Stinkstiefel. „Wenn Blicke töten könnten“, heißt ist in der Videobeschreibung und in einem Kommentar. Ein anderer User fühlt sich sofort an sich selbst erinnert: „Ich jeden Morgen, wenn jemand meinen Schlaf stört.“ Woanders wird ein Hund von einem Nashorn geweckt.

TikTok-User lieben Ralph und fühlen mit ihm: „Wir sind so gleich“

Die TikTok-User können von dem wütenden Gesicht des älteren Hundes gar nicht genug bekommen. Der Clip wurde bereits mehr als 6,5 Millionen Mal angesehen und hat mehr als 1,3 Millionen Likes bekommen. Anbei eine kleine Auswahl der über 2.300 Kommentare.

„Ob der Hund sauer auf sie ist?😂🤔“

„Wir sind so gleich.“

„Das bin ich, wenn mein Hund mich zu früh weckt😂.“

„Ich vor meinem Kaffee 😵‍💫.“

„😂😂😂😂😂 liebe es.“

„😄 So ein süßer Kerl mit Haltung! 😍“

„Du bist nicht der Einzige🥰.“